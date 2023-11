Prinz Marcus von Anhalt hat geheiratet. Der 56-jährige Bordellbetreiber gab seiner Freundin Masume nach 20 Jahren Beziehung das Ja-Wort. Die Hochzeit war nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr speziell.

Der deutsche Unternehmer hat in der Vergangenheit immer wieder durch seinen extravaganten Lebensstil und Prahlereien für Schlagzeilen gesorgt. Klar, dass auch die Hochzeit des 56-Jährigen keine 08/15-Veranstaltung werden durfte.

Hochzeitsrobe für 32.000 Euro

In seiner Wahlheimat Dubai, wo er zusammen mit seiner Familie seit 2018, lebt, miss er jetzt eine Halloween-Hochzeit für 2,2 Millionen Euro. Die Feier fand auf seinem Wüsten-Anwesen in Al Bariri inklusive Gartenfest, Mega-Bühne in Totenkopf-Optik und Laufsteg statt, berichtet die Bildzeitung. Seine zehn Jahre jüngere Partnerin Masume trug die Kreation eines litauischen Designers mit 35 Meter langen Schleppe für 32.000 Euro. Die Iranerin ist seit den 1990 Jahren mit dem deutschen Bordellbetreiber zusammen. 2010 kam ihre gemeinsame Tochter Shanaya zur Welt.

6.000 Gäste kam zur Hochzeit

"Wir sind sehr glücklich", sagte Marcus von Anhalt nach dem Fest gegenüber der Bild-Zeitung. "Es war ein tolles Fest mit 6000 Gästen und einem riesigen Verkehrsaufkommen, dass alles lahmgelegt hat." Nach 20 Jahren Beziehung sei es an der Zeit gewesen zu heiraten. Der 56-Jährige und seine Gattin beließen es aber nicht nur bei Ehe-Ringen. Hochzeitsuhren mussten auch noch her. Dafür gab von Anhalt noch einmal 1,8 Millionen Euro aus. "Das macht man aber auch nur einmal", sagte er gegenüber der Bild-Zeitung.

Als Marcus Eberhardt wuchs der heute 56-Jährige mit einem Bruder, einer Schwester und zwei Adoptivgeschwistern in einer wohlhabenden Juweliersfamilie auf. Die geschäftliche Insolvenz stürzte die Familie jedoch in die Armut. Sie musste aus ihrer Villa in eine Vierzimmerwohnung umziehen, als Marcus Eberhardt 12 Jahre alt war. Nach seiner Ausbildung zum Metzger machte Eberhardt eine Ausbildung zum Koch. Eberhardt ließ sich laut der Bildzeitung als Sohn von Frédéric von Anhalt und Zsa Zsa Gabor eintragen. Diese Adoption wurde in zahlreichen Zeitungsartikeln und Fernsehberichten zum Medienspektakel