Am Montagabend startete die 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" mit dem traditionellen Scheunenfest. Einer der zwölf Kandidaten wollte dabei mit einem ganz besonderen Auftritt punkten.

Normalerweise stellt man sich Landwirte am Steuer eines Traktors oder eines Geländewagens vor. Doch Teilzeit-Bauer Steffen fährt im Lamborghini beim Scheunenfest vor. Das überraschte sogar Moderatorin Inka Bause, die in 19 Jahren "Bauer sucht Frau" so einen Auftritt noch nicht erlebt hat. "Komisch ist, du fährst total langsam mit deinem Lamborghini", kommentiert die 54-Jährige den Auftritt des Bayern.

Teilzeit-Bauer mit Vorliebe für schnelle Flitzer

Steffen ist 42 Jahre alt, 1,76 Meter groß, Widder und eigentlich hauptberuflich Metzger. Laut RTL betreibt er gemeinsam mit seinem Bruder im bayerischen Landkreis Miltenberg nebenberuflich einen kleinen Hof mit knapp 20 Rindern und jeweils ca. 20 Hektar Ackerland und Wald. Neben der Metzgerei hat Steffen auch eine Leidenschaft für schnelle Autos, wie er beim Scheunenfest demonstriert. Auf den schicken Flitzer hat der 42-Jährige zehn Jahre lang gespart. "Manche Bauern kaufen sich große Bulldogs mit 500 PS. Und ich habe mir halt einen Lamborghini mit 560 PS gekauft", so der 42-Jährige in der Sendung.

Beim Scheunenfest hatte Metzger Steffen aus Bayern seinen großen Auftritt. Der 42-Jährige fuhr mit einem Lamborghini vor. RTL / Stefan Gregorowius

Kathrin darf auf Steffens Hof

Beim Scheunenfest lernte Steffen dann Kathrin und Stephanie kennen. Die Chemie hat gleich gepasst. Doch nur eine darf neben ihm im Lamborghini Platz nehmen. Am Ende lud Steffen Kathrin auf seinen Hof ein. Wie es für die beiden weitergeht erfahren Sie immer Montags und Dienstags um 20:15 Uhr bei RTL oder beim Streaming-Service RTL+.

Die Kandidaten in der 19. Staffel

Die weiteren Kandidaten im Überblick: