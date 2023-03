Kein Tatort, sondern ein Polizeiruf steht heute Abend (19.3.) im Ersten auf dem Programm. Lohnt sich das Einschalten bei "Ronny"? Hier Vorschau und Kritik.

Neue Folge "Polizeiruf" im Ersten: Der kommt heute aus Magdeburg und begleitet Hauptkommissarin Doreen Brasch bei der Suche nach einem verschwundenen Kind. Hier der Überblick über Handlung, Darsteller und Kritik.

Nächsten Sonntag kommt dann der Tatort aus Köln.

Vorschau und Handlung: Darum geht es im Polizeiruf "Ronny" heute aus Magdeburg

Der zehnjährige Ronny verschwindet nach seiner Geburtstagsfeier auf dem Weg von seiner Mutter zurück ins Kinderheim. Eine intensive polizeiliche Suche durch Hauptkommisssarin Doreen Brasch und ihre Kollegen beginnt. Ronnys Mutter Sabine und deren neuer Lebensgefährte René stehen sofort unter Verdacht. Sabine versucht seit einiger Zeit das Sorgerecht für Ronny wieder zu erlangen. Bislang jedoch ohne Erfolg, weil das Jugendamt sie für nicht stabil genug hält. Ihr neuer Partner René hingegen empfindet Ronny als Störenfried, der das gemeinsame Leben mit Sabine und seiner Tochter Josefine sabotiert.

Wie so oft kommt es auch an diesem Tag zu einer Auseinandersetzung zwischen René und dem Jungen. Daraufhin läuft Ronny wutentbrannt und mit blutender Nase davon. Mit seinem Lieblings-Heimerzieher Matthias Precht wollte Ronny sich am Abend seines Geburtstages noch zum Angeln treffen. Matthias lügt in seiner ersten Befragung und gerät damit ebenso unter Verdacht. Was ist Ronny zugestoßen, lebt er noch? Die Suche nach dem Jungen wird für Brasch und ihre Kollegen zu einem zermürbenden Wettlauf gegen die Zeit.

Das sind die Darsteller heute im Polizeiruf aus Magdeburg

Hauptkommissarin Doreen Brasch: Claudia Michelsen

Kriminalrat Uwe Lemp: Felix Vörtler

Kriminaloberkommissar Günther Márquez: Pablo Grant

Sabine Hartwig: Ceci Chuh

Gaby Kleinschmidt: Maja Schöne

Matthias Precht: Thomas Schubert

Gordon Kleinschmidt: Valentin Oppermann

Ronny Hartwig: Johann Barnstorf

Rene Maier: Oskar Bökelmann

Farid: Yuri Völsch

Jasmin: Mathilda Smidt

Josefine: Lotta Herzog

Sendetermin und Stream: Wann kommt der Polizeiruf "Ronny" im TV und in der Mediathek?

Der neue Polizeiruf aus Magdeburg kommt heute am Sonntag, 19. März, um 20.15 Uhr im Ersten. Der Film ist dann auch kostenlos als Stream und Wiederholung für sechs Monate in der ARD-Mediathek abrufbar.

Der zehnjährige Ronny verschwindet nach seiner Geburtstagsfeier auf dem Weg von seiner Mutter zurück ins Kinderheim - eine Szene aus dem Polizeiruf "Ronny". MDR/Stefan Erhard

Was sagt die Kritik zum Polizeiruf "Ronny"?

Lohnt sich das Einschalten heute Abend beim Polizeiruf? Ja, die Kritik gibt gute Noten:

"Der neue Fall aus Magdeburg ist emotional aufgeladen. Schließlich geht es um einen zehnjährigen Jungen, der vermisst wird. Bis zum Schluss quält einen die Frage, ob Ronny nun lebt oder nicht." t-online

" Hier entspinnt sich ein finsteres Drama unter Menschen, die niemals zu den Siegern gehören werden. Das macht Frösteln, strengt an – keine leichte Abendunterhaltung, aber es lässt einen bei aller Kälte auch nicht kalt." Augsburger Allgemeine

"Ein intensives Drama, großartig gespielt, dazu sehr atmosphärisch in Szene gesetzt." n-tv

"Dieser Polizeiruf hält dem Zuschauer schonungslos die Vorurteile unserer Gesellschaft vor. Aber nicht so schwer und überdeutlich, wie wir es von anderen Tatorten oder Polizeirufen kennen. Dieser Fall ist spannend, immer wieder werden wir von neuen Erkenntnissen und Indizien überrascht, immer an der Seite von Kommissarin Brasch." SWR3