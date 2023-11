Kein Tatort, sondern ein Polizeiruf 110 steht am Sonntag, 12. November, im Ersten auf dem Programm. Wie ist die Handlung von "Cottbus Kopflos"? Lohnt sich der neue Polizeiruf? Wer sind die Schauspieler? Hier alle Infos.

Der neue Polizeiruf "Cottbus Kopflos" am Sonntag, 12.11., steht im Zeichen eines neuen Ermittler-Trios um Kriminalkommissar Vincent Ross. Und die Kritiken sind gut, das einschalten lohnt sich. hier der Überblick über Handlung, Schauspieler und Kritik.

Handlung: Darum geht es im Polizeiruf "Cottbus Kopflos" am Sonntag

Im Vorfeld zum Cottbuser Karneval wird der Pole Jurek Bukol, ein Motivwagen-Bauer, unter mysteriösen Umständen tot in seiner Werkstatt aufgefunden. Kriminalkommissar Vincent Ross wird von seiner Cottbuser Kollegin Alexandra Luschke informiert. Gemeinsam mit Karl Rogov, der aus dem Revier in Swiecko unterstützt, übernehmen sie die weiteren Ermittlungen.

Bukols Familie steht unter Schock. Seine Ex-Frau Petra und seine beiden Kinder, Dawid und Krystina, hatten Jurek einen Abend zuvor noch auf eine Familienfeier eingeladen. Doch er kam nicht. Jurek Bukol galt allgemein als Querulant und legte sich des Öfteren mit seinen Mitmenschen an. Die Ermittler fragen sich, ob es deshalb Auseinandersetzungen innerhalb der Familie gab und inwiefern ein zwei Jahre zurückliegendes Verfahren, bei dem Bukol strafrechtlich verurteilt wurde, etwas mit seinem Tod zu tun haben könnte. Der Fall führt Ross und Luschke in eine Welt aus gegenseitigen Abhängigkeiten, Begünstigungen und ominösen Machenschaften.

Was ist das Besondere am neuen Polizeiruf 110?

Im Polizeiruf Cottbus Kopflos geht ein neues Ermittler-Trio an den Start. Zwar waren Vincent Ross (André Kaczmarczyk), Alexandra Luschke (Gisa Flake) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) schon in früheren Folgen des deutsch-polnischen Polizeirufs zu sehen, diesmal bilden sie aber ein Team. "Die Drei werden künftig in wechselnden Ermittlerkonstellationen zu sehen sein", heißt es beim RBB.

Das sind die Schauspieler im Polizeiruf aus Cottbus

Vincent Ross: André Kaczmarcyk

Alexandra Luschke: Gisa Flake

Karl Rogov: Frank Leo Schröder

Wiktor Krol: Klaudiusz Kaufmann

Karol Pawlak: Robert Gonera

Marian Kaminski: Tomek Nowicki

Monika Oelßner: Johanna Falckner

Markus Oelßner: Andreas Döhler

Krystina Bukol: Pia-Micaela Barucki

Dawid Bukol: Niklas Bruhn

Petra Schirmer: Julika Jenkins

Janine Küppers: Julia-Maria Köhler

Kritik zum neuen Polizeiruf: Lohnt sich das Einschalten?

Die Kritiken zum neuen Polizeiruf aus Cottbus sind überwiegend gut, auch wenn der Krimi kleinere Schwächen hat. Hier ein Überblick über die Pressestimmen:

Auch interessant für dich: TV Programm heute

Murot und das Paradies: Das war der neue Tatort im Ersten

"Lohnt das Einschalten? Ja – allerdings muss man die ersten Minuten durchhalten. Denn am Anfang wirkt der Film arg bemüht. Die Figuren schwarz-weiß und vor allem der exzentrische Kommissar Ross mit seinem Lidstrich und seinem langen weinroten Mantel "von einem italienischen Modelabel" kommen überhaupt nicht sympathisch an." t-online.de

"Ross, Luschke und Rogov sind so etwas wie der Gegenentwurf zum typischen Duo-Ermittlerteam aus Haudrauf und Distanztyp." Märkische Allgemeine

"Im Brandenburger „Polizeiruf 110“ ermittelt der queere Kommissar Vincent Ross im Karnevalsmilieu. Der Krimi führt neue Figuren ein – und gewinnt zum Ende hin an Tiefe." RND

"Die Episode von den Drehbuchautoren Axel Hildebrand und Mike Bäuml und Regisseur Christoph Schnee ist spannend besetzt; sie leidet aber darunter, dass verwirrend viele Figuren mit zu vielen Gesprächen eine verwirrende Geschichte eher erzählen als fühlbar machen." Süddeutsche

"Nach manchem überkandidelten Tatort beweist „Cottbus Kopflos“, dass Understatement durchaus spannend sein kann, dass das Krimi-Rad keineswegs neu erfunden werden muss und ein ziemlich flach gehaltener Action-Ball es auch tut." Frankfurter Rundschau

"Ein tolles Ensemble mit vielen bekannten Gesichtern sowie die perfekte Balance zwischen Spaß und Spannung machen den Ausflug nach Cottbus zu einem unterhaltsamen Vergnügen, von dem man sich sofort eine Fortsetzung wünscht." kino.de

"Die Ermittlungen haben zwar die ein oder andere Schleife zu viel, einige Szenen hätten meiner Meinung nach auch eingespart werden können und übermitteln nicht ganz das, was sie sollen – insgesamt ist der Fall aber spannend und hat starke und authentische Charaktere" SWR3