Dicker Fang für die Bundespolizei in Nordrhein-Westfahlen. Dort entdeckten Beamte fast 150 Diamanten und Kokain.

Die Bundespolizei hat Montagnacht einen jungen Niederländer an der deutsch-niederländischen Grenze bei Herzogenrath festgenommen. Der 26-jährige Mann war zu Fuß über die Grenze spaziert und wurde kontrolliert.

Bei Kontrolle in Herzogenrath: 148 Diamanten und Koks dabei

Da der Niederländer keinen Ausweis dabei hatte, unterzogen die Polizeibeamten den Mann einer genaueren Durchsuchung. Dabei fanden sie eine kleinere Menge Kokain und 148 Diamanten mit 3,3 Karat.

Diese 148 Diamanten haben Beamte der Bundespolizei bei einer Kontrolle in Herzogenrath entdeckt und sichergestellt. Bundespolizeiinspektion Aachen

Nach Diamantfund in Herzogenrath: Ermittler vermuten Geldwäsche

Aufgrund des Verdachts der Geldwäsche, informierten die Bundespolizisten die Fahnder des Zollamtes Essen und stellten die Drogen und Diamanten sicher. Die gemeinsame Finanzermittlungsgruppe der Polizei und des Zolls beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfahlen ermittelt nun. Die Diamanten haben möglicherweise einen Wert von mehreren zehntausend Euro und werden jetzt genauer untersucht.

Herzogenrath: Heerlen und Kerkrade in unmittelbarer Nachbarschaft

Die Stadt Herzogenrath (Nordrhein-Westfahlen) liegt nördlich von Aachen und direkt an der deutsch-niederländischen Grenze. Herzogenrath liegt direkt an den niederländischen Städten Kerkrade und Heerlen im Südosten der Provinz Limburg und hat rund 46.000 Einwohner.

Herzogenrath: Drogen ein großes Problem in Nachbarschaft

Laut der Aachener Zeitung sind die beiden Städte Heerlen und Kerkrade in den Niederlanden besonders von der organisierten Kriminalität betroffen. In Heerlen seien demnach fünf Prozent aller Immobilien im Besitz eines verurteilten Eigentümers, einer von 15 jungen Menschen sei bereits in Kontakt mit Drogenkriminalität gekommen.

Süd-Limburg: Drogen und organisiertes Verbrechen

Von Januar bis Oktober 2022 habe die Polizei in Heerlen 131 Fälle von Drogenhandel und 48 Fälle von Waffenhandel registiert. Drogen- und Bandenkriminalität ist im Süden der niederländischen Provinz Limburg ein ernstzunehmendes Problem.