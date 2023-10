Elyas M´Barek, Florian David Fitz, oder Fußballer Mats Hummels: In der deutschen Promiriege gibt es zahlreiche attraktive Männer. Doch wer ist eigentlich der "männlichste" Promi Deutschlands? Der Playboy hat in einer Umfrage diese Frage gestellt und eine überraschende Antwort erhalten.

Das Meinungsforschungsinstitut Norstat hat im Auftrag des PLAYBOY 1.020 Männer und Frauen befragt. 51 Prozent wählten in der Umfrage Schauspieler Henning Baum als "männlichsten deutschen Promi". 53 Prozent der Männer und 49 Prozent der Frauen sehen in dem 50-Jährigen, unter anderem als Hauptdarsteller in der TV-Serie "Der letzte Bulle" bekannt wurde, die meisten Attribute ihrer Vorstellung von Männlichkeit vereint.

Bekannt geworden ist der 51-jährige Henning Baum durch die TV-Serie "Der letzte Bulle". In der Playboy-Umfrage wählten 51 Prozent der Befragten ihn zum "männlichsten deutschen Promi". picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Was gilt eigentlich als typisch "männlich"?

In der Umfrage wurden die Teilnehmer auch gefragt, welche Attribute für Männlichkeit stehen. Auch hier haben sich die gesellschaftlichen Ansichten geändert. Laut PLAYBOY zählen zur aktuellen Vorstellung von Männlichkeit bei den Deutschen besonders Eigenschaften wie Stärke (73 Prozent), Verantwortungsbewusstsein (58 Prozent) und Mut (57 Prozent). Dagegen empfinden nur 32 Prozent Dominanz als besonders männlich.

Männer dürfen auch Gefühle zeigen

Besonders bei der jüngeren Generation hat sich das Bild eines typischen Mannes stark gewandelt. So finden 82 Prozent der unter 30-Jährigen es wichtig, dass ein Mann auch über Einfühlungsvermögen verfügt. 86 Prozent sind sich darüber einig, dass ein Mann offen über seine Gefühle reden sollte. 45 Prozent sind sogar dafür, dass Männer öffentlich weinen dürfen.

Knappes Rennen mit anderem Schauspielkollegen

Ebenfalls im Rennen war der Schauspiel-Kollege Elyas M´Barek, der vor allem bei den Frauen hervorragend abschnitt. Mit 57 Prozent der weiblichen Stimmen wurde der 41-Jährige "Fack Ju Göthe"-Star von den Damen auf Platz eins gewählt. Bei den Männern konnte er allerdings nur 41 Prozent der Stimmen ergattern. Immerhin bekam der Schauspieler Geschlechterübergreifend die zweitmeisten Stimmen nach Henning Baum.

Elyas M´Barek zum besten männlichen Vorbild gewählt

Auch bei der Frage wer die besten männlichen Vorbilder für die nächste Männergeneration seien, schneidet M´Barek sehr gut ab. Mit 37 Prozent wählten die Umfrage-Teilnehmer ihn auf Platz eins, gefolgt von Fußballer Thomas Müller (36 Prozent). In dieser Kategorie landet Henning Baum mit 33 Prozent der Stimmen nur auf Platz drei. Mit mickrigen 4 Prozent der Stimmen bildet Moderator Oliver Pocher das Schlusslicht bei den männlichen Vorbildern.

Die Umfrage ist in der nächsten PLAYBOY-Ausgabe zu finden, die am 12. November erscheint.