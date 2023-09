Peter Maffay geht 2024 wieder auf große Tournee durch Deutschland. Die ersten Stopps sind nun bekannt. Es könnte seine Abschiedstournee sein.

Peter Maffay wird 2024 nochmal auf große Tour gehen. Das wurde am Donnerstag bekannt. Auf einer Pressekonferenz will der Kult-Rocker sich zu weiteren Details äußern. Bislang bekannt ist, dass die Tour PETER 2024 unter dem Motto "We love Rock'n'Roll" stehen soll.

Große Peter Maffay-Tour 2024 - Wird es seine letzte?

Der Vorverkauf für die Tickets startet am 21. September. Die ersten Termine sind ebenfalls bereits bekannt.

Peter Maffay bespielt seit Jahrzehnten die großen Bühnen der Nation. Maffay

21.06.2024 Rostock

22.06.2024 Hannover

28.06.2024 München

02.07.2024 Bremem

04.07.2024 Berlin

07.07.2024 Hamburg

12.07.2024 Köln

16.07.2024 Stuttgart

18.07.2024 Frankfurt am Main

20.07.2024 Leipzig

Weitere Informationen folgen nach der Pressekonferenz.