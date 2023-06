Neben dem Legoland Günzburg soll 2024 ein weiterer Freizeitpark Eröffnung feiern: Im "Peppa Pig Park" dreht sich alles um das Zeichentrick-Schwein Peppa Wutz.

Der "Peppa Pig"-Park neben dem Legoland Günzburg soll sich ab 2024 in erster Linie an Familien mit Vorschulkindern richten. Das teilten die Verantwortlichen des Freitzeitparks in Bayern heute mit.

Die Schweinchen-Figur "Peppa Pig" stammt aus einer der meistgesehenen Kindersendungen aller Zeiten. Die TV-Serie und das Zeichentrick-Schwein sind in Deutschland als "Peppa Wutz" bekannt. Die Sendung gab und gibt es unter anderem auf SuperRTL, Toggolino oder Amazon Prime Video zu sehen.

Der eigenständige "Peppa Pig"-Themenpark neben dem Legoland Günzburg will ab 2024

verschiedene Fahrgeschäfte,

Wasser-Attraktionen,

interaktive Aktionen

und Shows

für Familien mit kleinen Kindern bieten. Die Thematisierung soll auf sofort erkennbaren Orten der Peppa-Wutz-TV-Serie basieren.

Neuer Peppa-Wutz-Park in Günzburg richtet sich an Familien mit Vorschulkindern

Der "Peppa Pig"-Park in Günzburg wird der EU-weit erste eigenständige Freizeitpark dieser Art in der Europäischen Union sein. In den USA gibt es einen solchen Park in Florida, ebenfalls 2024 soll ein weiterer in Texas entstehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Möglich soll die direkte Nachbarschaft der Freizeitparks in Günzburg durch eine Lizenzvereinbarung von Merlin Entertainments, der Legoland-Muttergesellschaft, mit dem US-Spielwarenriesen Hasbro sein, der sich für Peppa Wutz verantwortlich zeichnet.

Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone sieht in der Zusammenarbeit eine "Bereicherung für Günzburg". Der Peppa-Pig-Park solle "einer weiteren Zielgruppe Abwechslung, Spaß und Erlebnisse für die ganze Familie bieten", wird sie zietiert.

Im Legoland in Günzburg gibt es 2023 insgesamt elf eigene Themenwelten