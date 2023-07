Über 90.000 Likes, 700.000 Follower und begeisterte Kommentare - nur wenige begeistern die Fans in den sozialen Medien derzeit so sehr wie Maria Guardiola, die Tochter von Manchester-Trainer Pep Guardiola. Vor allem auf Instagram und Tiktok ist die 22-Jährige sehr beliebt.

Allein mit ihrem letzten Post, ein Urlaubsbild von der Costa Brava in Spanien, sorgte die 22-Jährige für begeisterte Reaktionen. Darauf zu sehen ist Maria Guardiola in einem weißen Kleid mit Blumenmuster. "Wunderschön" schreibt eine Userin in den Kommentaren. "Das Schönste, was ich heute gesehen habe", schwärmt ein anderer. "Ich kann bestätigen, dass Messi nicht die einzige größte Kreation (von Pep Guardiola) war", lautete einer der lustigsten Kommentare eines Users. der Post hat mittlerweile über 93.000 Likes.

Der heimliche Star der Familie Guardiola

Maria Guardiola ist das älteste von drei gemeinsamen Kindern von Pep Guardiola und seiner Ehefrau Christina Serra. Der 52-Jährige ist seit seinem 18. Lebensjahr mit Serra zusammen, neben Maria haben sie noch Sohn Marius und Tochter Valentina. Schon vorher galt Maria als heimlicher Star der Familie. Beim Champions-League-Sieg von Manchester saß die 22-Jährige auf der Tribüne und postete auch damals schon fleißig Bilder mit ihrer Mutter und ihrem Vater samt Pokal. Dieser Post brachte es bislang auf über 170.000 Likes.

Rätselhaftes Liebesleben

Maria studiert in London, über ihr Privatleben ist allerdings laut Medienberichten nicht viel bekannt. Aufsehen erregte sie 2021 mit Fotos auf denen sie mit dem Fußballer Dele Alli in einer Londoner Bar knutschte. Das Paar war wochenlang Gesprächsthema in den britischen Boulevardblättern. Eine richtige Beziehung wurde daraus allerdings nicht. Dafür heizte die Blondine mit einem Foto auf Instagram im September 2022 die Gerüchteküche wieder an. Darauf zu sehen war eine Männerhand auf ihrem Oberschenkel. Wem diese Hand gehörte verriet sie allerdings nicht.

Das ist Marias Papa Pep Guardiola

Pep Guardiola ist weltweit einer der bekanntesten und begehrtesten Fussballtrainer. Von 1990 bis 2001 spielte er in der Profimannschaft des FC Barcelona. Dort gewann er auf Vereinsebene unter anderem mehrere Meisterschaften und wurde 1992 Europapokalsieger der Landesmeister. Deutlich erfolgreicher ist Guardiola allerdings als Fußballtrainer. Mit dem FC Barcelona, dem FC Bayern und Manchester City gewann der heute 52-Jährige elf nationale Meisterschaften, sechs nationale Pokal-Wettbewerbe und holte drei Champions-League-Titel.