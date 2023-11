Als "McDreamy" verdrehte er in der Serie "Grey´s Anatomy" den Frauen den Kopf, nun wird er auch im echten Leben für seinen Sexappeal ausgezeichnet: Patrick Dempsey ist der "Sexiest Man Alive" im Jahr 2023.

Das "People"-Magazin zeichnete den 57-jährigen Schauspieler in diesem Jahr als "Sexiest Man Alive" aus. Soll heißen: Das Magazin hält Dempsey 2023 für den Mann mit dem größten Sexappeal weltweit.

"McDreamy" wird zu "McSexy"

Der Amerikaner wurde vor fast 20 Jahren durch seine Rolle als Neurochirurg Dr. Derek Shepherd in der Krankenhausserie "Grey´s Anatomy" einem breiten Publikum bekannt. Die smarte und charmante Art bescherte seiner Rolle den Spitznamen "McDreamy". Und auch im echten Leben avancierte Dempsey in den Jahren 2005 bis 2015 zum Frauenschwarm. Mit dem Titel "Sexiest Man Alive" wird er nun aber offiziell zu "McSexy".

Der Titel wird allerdings jedes Jahr neu vergeben. Wenn es nach dem 57-Jährigen geht, würde er ihn aber auch noch im kommenden Jahr tragen. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es da noch irgendjemanden nach mir geben muss", scherzte er gegenüber dem Magazin.

Dempsey möchte Aufmerksamkeit für Herzensprojekte nutzen

"Ich bin froh, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert", sagte Dempsey in der Titelgeschichte über die Auszeichnung. "Es ist schön, die Anerkennung zu bekommen, und natürlich macht mein Ego einen kleinen Sprung." Gleichzeitig möchte der leidenschaftliche Rennfahrer auch diese Aufmerksamkeit nutzen, um über Themen zu sprechen, die ihm wichtig sind. Besonders am Herzen liegt ihm das "Dempsey Center", das er zu Ehren seiner verstorbenen Mutter gegründet hat, um Krebspatienten und deren Angehörige zu unterstützen.

Familienintern gilt der Schauspieler aber offenbar nicht als unstrittiger König. Seine Kinder würden sich nur über ihn lustig machen und jeden Grund nennen, warum er nicht der "Sexiest Man Alive" sein sollte, sagte der 57-Jährige. Dempsey ist seit 1999 mit der Visagistin Jillian Fink zusammen, mit der er drei Kinder hat.

Marvel-Stars als Vorgänger

Dempsey spielte 2002 Reese Witherspoons Verlobter in "Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen". Der große Erfolg von "Grey´s Anatomy" bescherte dem Schauspieler weitere Hauptrollen, wie zum Beispiel in der Fantasy-Komödie "Verwünscht" (2007) an der Seite von Amy Adams oder wie in "Verliebt in die Braut" (2008). Als Bösewicht war er in "Transformers 3" zu sehen. Zuletzt spielte er Piero Taruffi in dem Film "Ferrari".

Seit dem Jahr 1985 kürt die Zeitschrift "People" jährlich den "Sexiest Man Alive". Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor Dempsey wurden dessen Schauspielkollegen Chris Evans ("Captain America: The First Avenger"), Paul Rudd ("Ant-Man") und Michael B. Jordan ("Black Panther") als "Sexiest Man Alive" ausgezeichnet.