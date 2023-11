Schockierende Vorwürfe gegen Rap-Mogul P. Diddy. Seine Ex-Freundin verklagt ihn wegen Vergewaltigung und Misshandlung.

Am Donnerstag reichte die unter dem Künstlernahmen "Cassie" bekannte R&B-Sängerin Cassandra Ventura eine Zivilklage ein. Die 37-Jährige wirft P. Diddy unter anderem vor, sie zum Sex mit anderen Männern gezwungen zu haben. Wie unter anderem die Bild auf Berufung der Klageschrift berichtet, soll der Rapper und Modedesigner, der mit bürgerlichem Namen Sean John Combs heißt, Ventura beim Sex gefilmt und sich dabei selbst befriedigt haben.

Über ein Jahrzehnt Schläge, Tritte und Vergewaltigung

Ventura war 2005, im Alter von 19 Jahren mit dem deutlich älteren P. Diddy zusammengekommen. Die Beziehung zerbrach im Jahr 2018. In dieser Zeit soll P.Diddy Ventura immer wieder geschlagen, getreten und sogar vergewaltigt haben, wie unter anderem die "Bild" unter Berufung auf die Klageschrift berichtet. Die Sängerin verlangt jetzt von dem 54-jährigen Rap-Superstar Schmerzensgeld und Schadenersatz.

Ein "bösartiger und kontollierender Mann"

Weil Ventura mit Beginn der Beziehung bei P. Diddys Plattenlabel "Bad Boy Records" unter Vertrag stand, war die Sängerin auch beruflich abhängig von ihm. Der Klageschrift zufolge soll P.Diddy ein "bösartiger, grausamer und kontrollierender Mann" sein, der die fast zwanzig Jahre jüngere Ventura in einen "drogenberauschten Lebensstil" und in eine Beziehung mit ihm "gelockt" haben soll.

P.Diddy wehrt sich gegen "widerliche" Vorwürfe

P. Diddy weist die "widerlichen und ungeheuerlichen" Vorwürfe indes zurück. Sein Anwalt wirft in einem Schreiben Ventura Erpressung vor. Angeblich soll die Sängerin damit gedroht haben ein Buch über die Beziehung zu veröffentlichen, sollte P.Diddy nicht 30 Millionen Dollar an sie zahlen. Der Mitteilung zufolge soll P. Diddy Ventura außerdem Geld geboten haben, um die Klage abzuweisen. Das habe Ventura abgelehnt.

Erfolgreiche Karriere - Turbulentes Liebesleben

Der als Puff Daddy bekannt gewordene Rapper ist seit langer Zeit sehr erfolgreich in der Musikbranche. In dieser Zeit gab es viele Namensänderungen, bis er sich schließlich auf P. Diddy festlegte. Der 54-Jährige ist auch als Geschäftsmann und Schauspieler erfolgreich. 2017 kürte ihn das "Forbes" Magazin zum bestbezahlten Promi der Welt. P. Diddy ist auch mit seinem Liebesleben immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Er hat insgesamt sieben Kinder von vier verschiedenen Frauen. Zu seinen berühmtesten Ex-Partnerinnen gehört wohl Jennifer Lopez, mit der er Ende der 90er Jahre in eine Schießerei geraten war.