Im August trennten sie sich, nun ist auch der gemeinsame Podcast Geschichte. Am Freitag geht die letzte Folge von "Die Pochers" online.

Am Freitag wird letzte Folge von "Die Pochers" veröffentlicht

Seit Wochen beherrschen Oliver und Amira Pocher die Boulevard-Schlagzeilen. Nachdem im August die Trennung der beiden bekannt wurde, betonten sie aber immer wieder, dass sie ihre Projekte fortsetzen und als "Team" agieren wollen. Doch dieser Plan ist offenbar gescheitert. Am Dienstag kündigte Oliver Pocher nun das Ende seines Podcasts mit seiner Noch-Ehefrau Amira an. Der Podcast ende am Freitag mit einer voraufgezeichneten Folge. Als Grund für das Ende der Zusammenarbeit gab der Moderator, in einem Post bei Instagram, einen "Vertrauensverlust" an. Konkrete Details nannte der 45-Jährige nicht.

Amira Pocher geht rechtlich gegen Berichte über angebliche Liebesbeziehung vor - Keine Liebesbeziehung mit Kattilathu

Hintergrund dürften aber wohl Gerüchte über eine angeblich neue Liebe seiner Noch-Ehefrau sein. Die Bild-Zeitung hatte darüber geschrieben. Doch gegen diese Berichterstattung geht Amira Pocher jetzt rechtlich vor. Am Dienstag veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Account ein Schreiben ihrer Anwälte. Darin beziehen sie sich auf die Artikel in der Bild-Zeitung. "Soweit es dort heißt, zwischen Amira Pocher und Biyon Kattilathu bestehe eine Liebesbeziehung, die auch der wahre Grund der Trennung von Amira und Oliver Pocher sei, ist dies falsch. Zwischen unseren Mandanten besteht keine Liebesbeziehung", schreiben die Anwälte.

Amira und Oliver Pocher waren seit 2016 ein Paar. Drei Jahre später folgte die Hochzeit. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne. Ende August 2023 gaben Oliver und Amira Pocher ihre Trennung bekannt. Ihren gemeinsamen Podcast "Die Pochers" führten sie zunächst aber weiter.