Unfall auf dem Oktoberfest: Bei einem Zusammenstoß auf der Achterbahn Höllenblitz sind offenbar mehrere Menschen verletzt worden.

Auf dem Oktoberfest kam es am Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Achterbahn "Höllenblitz" zu einem Unfall. Zwei Wagons sind offenbar zusammengestoßen, teilt die Polizei am Sonntagvormittag mit.

Oktoberfest: Unfall auf Achterbahn Höllenblitz

Demnach seien mehrere Menschen leicht verletzt worden. Rettungskräfte reagierten laut Münchner Merkur mit einem Großeinsatz. Die verletzten Fahrgäste wurden auf der Sanitätsstation des Oktoberfestes behandelt. Nach Angaben der Münchner Polizei wurden insgesamt acht Menschen verletzt.

Unfall auf "Höllenblitz" - Polizei sperrt Achterbahn

Die Polizei sperrte das Fahrgeschäft. Die Ursache bedürfe weiterer Ermittlungen. Außerdem sollte ein Gutachter hinzugezogen werden.

Warum es zu dem Unfall kam, ist völlig unklar. Die Bahn war vor der Start wie alle Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest eingehend vom Tüv überprüft worden.

Ein Zug der Achterbahn "Höllenblitz" habe gestanden, als am Samstagabend nach 22.10 Uhr der anfahrende Zug aus unklaren Gründen langsam zurückrollte, berichtete der Geschäftsführer der Bahn, Willi Ottens, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Jeder der Züge sei mit etwa 30 Menschen besetzt gewesen. "Es gab eine leichte Kollision der beiden Züge, alle Personen sind selbstständig ausgestiegen", sagte Ottens.

Technische Probleme auf dem Oktoberfest?

Auch beim Fahrgeschäft "Olympia Looping" lief am Samstag offenbar nicht alles glatt. Videoaufnahmen auf X (früher Twitter) zeigen, wie die Achterbahn mit insgesamt fünf Loopings geräumt wird. Die Fahrgäste mussten offenbar selbst herabsteigen.

Die 188. Wiesn wurde am gestrigen Samstag eröffnet. Millionen Gäste werden in den nächsten Tagen erwartet, unter ihnen auch eine ganze Reihe Prominente. Am Sonntag ziehen rund 9500 Trachtler und Schützen zur Wiesn. Darunter auch Allgäuer. (mit dpa)