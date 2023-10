Zum Ende des Jahres ändern sich erneut einige Dinge. Künftig sollen Behördengänge einfacher werden, der Streamingdienst Disney+ wird teurer und Zugverbindungen schneller. Was alles im November ansteht, das erfahren Sie hier.

Ausweisverfahren wird vereinfacht

Wer einen neuen Ausweis beantragt wird es ab dem 1. November sehr viel leichter beim Amt haben. Bürgerinnen und Bürger können dann nämlich den Erhalt ihres Pin-Briefes für ihren Online-Ausweis in Textform bestätigen. Dadurch können Ausweise einfach am Dokumentenausgabeautomaten abgeholt werden. Ein Termin beim Amt ist dann nicht mehr nötig.

DB-Fahrplanwechsel

Bereits seit dem 11. Oktober kann man Fahrkarten für den neuen DB-Jahresfahrplan kaufen. Der Jahresfahrplan gilt ab dem 10. Dezember. Mit dem neuen Fahrplan wird der Einsatz von Sprinterfahrten zwischen München und Berlin erhöht. Künftig gibt es täglich bis zu 14 Verbindungen pro Richtung.

Disney+ wird teurer

Streaming-Fans müssen stark sein: Ab November erhöht Disney+ seine Abo-Preise. Bisher hat der Konzern ein Streaming-Abo für 8,99 im Monat angeboten. Damit konnten Film- und Serienfans die Inhalte in 4K, HDR und mit Dolby atmos streamen. Diese Formate werden künftig nur noch im Premium-Abo des Streaming-Dienstes zur Verfügung stehen. Das Premium-Abo soll dann der Computer-Zeitschrift "Chip" zufolge 11,99 Euro im Monat kosten. Dazu bietet Disney+, ähnlich wie zuvor Netflix, ein Abo-Modell mit Werbung an. Das soll dann 5,99 Euro im Monat kosten. Für Kunden mit Standard-Abo ändert sich hingegen vom Preis her nichts, das Standard-Abo kostet nach wie vor 8,99 Euro.

Ein letztes Mal "Wetten, dass...?" mit Thomas Gottschalk

Am 25. November moderiert Thomas Gottschalk ein letztes Mal die Sendung "Wetten, dass...?". Der 73-Jährige hatte vor 36 Jahren den Moderationsposten von Frank Elstner übernommen. Seither hatte er die Show moderiert, zuletzt gemeinsam mit Co-Moderatorin Michelle Hunziker, die in der finalen Show allerdings nicht dabei sein wird.

Stradivarius eröffnet Fililale in Deutschland

Die spanische Modekette Stradiarius expandiert sein Geschäft nach Deutschland. Im November wird in Dresden die erste Filiale eröffnet. Der Laden wird einen Standort in der Centrum-Galerie beziehen.