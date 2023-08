Auch im August veröffentlichen die Streaming-Giganten Netflix und Amazon Prime wieder neue Serien und Filme. Hier ein Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen.

Diesen Monat startet auf Netflix unter anderem die Real-Verfilmung des Anime-Hits "One Piece". Diese Neuinterpretation soll unter Anime-Fans bereits sehr umstritten sein. Für Gesprächsstoff wird im August auch die Doku "Johnny Depp gegen Amber Heard" sorgen, die den aufsehenerregenden Prozess des Ex-Hollywoodpärchens rekonstruiert. Auf Amazon können Abonennten im August den Biopic "House of Gucci" mit Lady Gaga und einem kaum wiederzuerkennenden Jared Leto genießen. Außerdem wird das Finale der zweiten Staffel "Der Sommer, als ich schön wurde" veröffentlicht.

Neuerscheinungen im August auf Netflix:

3. August: Heartstoppers (Serie, Staffel 2), The Lincoln Lawyer (Serie, Staffel 2)

10. August: Painkiller (Serie, Staffel 1)

11. August: Heart of Stone (Film)

13. August: Mission Impossible - Fallout (Action-Film)

15. August: Grease (Musical)

16. August: Johnny Depp gegen Amber Heard (Doku), The First Purge (Film)

18. August: Mask Girl (Serie, Staffel 1)

24. August: Ragnarök (Serie, Staffel 3), Wo ist Erin Carter? (Serie, Staffel 1)

25. August: Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen (Film)

30. August: FCK 2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter (Doku)

31. August: One Piece (Serie)

Neuerscheinungen im August auf Amazon Prime:

4. August: House of Gucci (Film), Takeshi's Castle (Serie, Staffel 1), Die verlorenen Blumen der Alice Hart (Serie, Staffel1)

11. August: Royal Blue (Film), Cruel Summer (Serie, Staffel 2)

18. August: Shelter - Der schwarze Schmetterling (Serie, Staffel 1), Der Sommer, als ich schön wurde (Serie, Finale der 2. Staffel)

25. August: Shotgun Wedding (Film)

28. August: Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick (Film)

Was kostet ein Abo bei Netflix und Amazon?

Das Standard-Abo bei Netflix kostet monatlich 4,99 Euro. Im günstigsten Tarif müssen Nutzer dann aber Werbung in Kauf nehmen. Wer auf Werbeeinspielungen verzichten will, der muss für den Basis-Tarif monatlich 7,99 in Kauf nehmen. Zusätzlich gibt es weitere Tarife, die dann das Video-Streaming parallel auf bis zu vier Geräten ermöglichen. Dafür kassiert Netflix dann aber bis zu 17,99 Euro im Monat.

Das Abo beim Netflix-Konkurrenten Amazon Prime Video kostet monatlich 8,99 Euro. Dafür sind bei Amazon für diesen Preis bis zu drei Streams parallel möglich. Aus dem Angebot von Amazon gibt es aktuelle oder andere beliebte Blockbuster und Serien teilweise als Leih- und Kaufoption. Zusätzlich dazu ist bei Amazon Prime Video eine Amazon-Lieferflatrate und das Angebot Prime Music inklusive.