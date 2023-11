"Was ihr nicht seht" heißt der neue Tatort heute. Es geht um K.O.-Tropfen - und Kommissarin Leonie Winkler gerät ins Spannungsfeld zwischen Beruf und Privatleben. Wie gut ist der neue Tatort? Die Meinungen gehen dazu auseinander. Hier Handlung, Kritik und alle Infos zum neuen Dresden-Tatort.

Handlung: Darum geht es im neuen Tatort "Was ihr nicht seht" heute aus Dresden

Eine junge Frau erwacht orientierungslos mit einem Messer in der Hand neben ihrem erstochenen Freund. Als Kommissarin Leonie Winkler am Tatort eintrifft, erkennt sie in ihr ihre Schulfreundin Sarah Monet. Ihre Kollegin Karin Gorniak und die Kriminaltechnik sind bereits bei der Arbeit. Alle Spuren deuten auf eine Beziehungstat hin. Hat Sarah ihren Freund unter Alkoholeinfluss getötet, möglicherweise in Notwehr? Leonie Winkler will ihrer Freundin helfen, wird aber von ihrem Chef Schnabel wegen möglicher Befangenheit von Sarahs Fall abgezogen. Auf eigene Faust ermittelt sie weiter.

Die forensischen Untersuchungen ergeben, dass Sarah K.-o.-Tropfen im Blut hatte. Das ändert alles. Die Ermittlerinnen versuchen, die Wahrheit über die Schreckensnacht herauszufinden, an die Sarah angeblich keinerlei Erinnerung mehr hat. Sarah wird währenddessen von Flashbacks gequält. Und plötzlich ist sie verschwunden. Die Kommissarinnen finden heraus, dass Sarah Teil einer Verbrechensserie ist, die immer nach demselben Muster abläuft.

Das sind die Schauspieler im Desden-Tatort heute

Karin Gorniak: Karin Hanczewski

Leonie Winkler: Cornelia Gröschel

Peter Michael Schnabel: Martin Brambach

Philipp Laupheimer: Yassin Trabelsi

Dr. Himpe: Ron Helbig

Jakob Klasen: Timur Isik

Sarah Monet: Deniz Orta

Jan Oschatz: Felix Vogel

Ärztin Antonia Sander: Cristin König

Pia Schiffbauer: Muriel Wimmer

Nina von Plotho: Zoe Valks

Claudia Martin: Tatiana Nekrasov

Was ist das Besondere am Tatort heute?

"Was ich sagen kann, ist, dass dieser Film starke und dreidimensionale Frauenfiguren ins Zentrum stellt, weil er ihre Geschichte erzählt. Was die männlichen Figuren nicht weniger wichtig und spannend macht", sagt Regisseurin Lena Stahl. "Die Geschichte, die wir erzählen, behandelt einen Fall, der für die Kommissarin Leonie Winkler auch sehr ins Private überschwappt. Sie wird in eine Situation katapultiert, in der sie sich in ihrer Position als Polizistin, aber auch als Frau neu verhalten muss. Das hat Auswirkungen auf das gesamte Ermittlerteam, dessen Zusammenhalt auf die Probe gestellt wird."

Tatort-Kritik: Wie gut wird der neue Tatort aus Wiesbaden?

"Der Krimi gehört zweifellos zu den besten Tatorten des Jahres. (...) Unter der Regie von Lena Stahl ist hier ein Thriller zu sehen, dessen Spannung fast durchweg spürbar ist", jubelt der Kölner Stadtanzeiger. "Ärgerlich sind einige logische Fehler und langatmige Passagen in der ersten halben Stunde. Dennoch ist der Tatort „Was ihr nicht seht“ spannend bis zur allerletzten Minute", heißt es bei SWR3. "Wie die Ermittler konkrete Spuren aufnehmen und es in der zweiten Hälfte handfester und Krimi-alltäglicher zugeht, verliert der Film etwas an Reiz. Aber der Schluss zurrt alles zu einem dramatischen Showdown und einer überraschenden, überzeugenden letzten Pointe zusammen", schreibt die NZZ.

Es gibt aber auch völlig gegenteilige Meinungen zum neuen Tatort aus Dresden: "Was ihr nicht seht" geht handwerklich völlig in Ordnung, leidet aber unter seinem Mangel an eigenen Ideen und genereller Spannung – was gerade im direkten Vergleich mit dem themennahen Makatsch-"Tatort" vor einigen Wochen auffällt", heißt es bei n-tv. Oder: "Karin Hanczewski, die eine Hälfte des Dresdner Ermittlerinnenduos, hat bereits ihren Ausstieg aus der TV-Krimiserie angekündigt. Man kann es ihr nach der jüngsten, recht durchwachsenen Tatort-Folge nicht verdenken", kommentiert der Standard (Österreich).

Auch interessant für dich: TV heute Abend

Bauernsterben: So wird der neue Tatort heute mit Moritz und Bibi

Wann kommt der Tatort "Was ihr nicht seht" heute im TV und in der Mediathek?

Der Krimi läuft zur gewohnten Uhrzeit um 20.15 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. Dort ist er dann auch als Wiederholung abrufbar.