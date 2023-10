"Murot und das Paradies" heißt der Tatort heute aus Hessen. Und wie üblich erwartet die Zuschauer auch bei diesem Tatort mit Ulrich Tukur kein gewöhnlicher Krimi. Die Kritik ist sehr angetan.

Der Tatort "Murot und das Paradies" heute Abend ist nichts für klassische Krimi-Fans. LKA-Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur" bekommt es mit zwei merkwürdigen Todesfällen zu tun - vor allem aber mit seiner eigene Psyche und der Frage, was Glück eigentlich bedeutet. Lohnt sich das Einschalten bei diesem Krimi? Tatsächlich ist die Tatort-Kritik durchwegs begeistert, auch wegen der vielen Film-Zitate, die dieser Tatort aus Wiesbaden wieder einmal bietet. Hier alle Infos.

Handlung: Darum geht es im Tatort "Murot und das Paradies" heute

Kommissar Felix Murot macht eine Depression durch und versucht, der Frage nach dem Glück auf die Spur zu kommen. Zeitgleich werden im Umfeld der Frankfurter Bankenwelt nacheinander zwei sonderbare Leichen entdeckt. Den beiden Toten wurde der Nabel entnommen und ein bizarrer Port gelegt, mittels dessen man sie an eine Nabelschnur andocken und so ernähren konnte.

Die Ermittlungen führen Murot in eine verstörende Unterwelt, ganz nah heran an ein großes, unglaubliches und vor allem unwiderstehliches Glücksversprechen. Dann, eines morgens vor dem Badezimmerspiegel, stellt Murot bestürzt fest, dass auch er mittlerweile keinen Nabel mehr hat, sondern den absonderlichen Port trägt. Er ist nun selbst Teil des abgründigen Geschehens, ständig in Gefahr, dass ihn seine verzweifelte Suche nach dem Glück zerstören könnte.

Das sind die Schauspieler heute im Tatort aus Wiesbaden

Felix Murot: Ulrich Tukur

Magda Wächter: Barbara Philipp

Eva Lisinska: Brigitte Hobmeier

Ruby Kortus: Ioana Bugarin

Dr. Wimmer: Martin Wuttke

Dr. Dr. Kispert: Eva Mattes

Tatort-Kritik: Wie gut wird der neue Tatort aus Wiesbaden?

Die Kritik ist sehr angetan von "Murot und das Paradies". "Tatorte mit Kommissar Murot gehören zur Spitzenklasse der Krimis. Nicht, weil die Fälle immer so sehr zum Knobeln sind, sondern weil wir hier immer wieder neues Fernsehen erleben – wir haben eben doch noch nicht alles gesehen, was die Glotze hergibt", heißt es etwa bei SWR3. " Für Fans klassischer Krimis ist dieser "Tatort" nichts, spätestens beim Weltraumausflug werden sie die Segel streichen. Wer allerdings schon damit gerechnet hat, dass es skurril wird, wird nicht enttäuscht", schreibt der Stern. "So fühlt sich das Fernsehparadies an", jubelt der Spiegel. "„Murot und das Paradies“ ist ein Tatort aus der so beliebten wie strittigen Rubrik experimentell, und man kann Florian Gallenberger (Buch und Regie) nicht vorwerfen, er zöge es nicht durch", heißt es bei der Frankfurter Rundschau.

Wann kommt der Tatort "Murot und das Paradies" heute im TV und in der Mediathek?

Der Krimi läuft zur gewohnten Uhrzeit um 20.15 Uhr im ersten und wird zeitgleich als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek gezeigt. dort ist er dann auch als wiederholung abrufbar.