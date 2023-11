Der neue Tatort "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" spielt am Rande des bekannten, gleichnamigen Musik-Festivals. Lohnt sich das Einschalten? Geht so. Hier Kritik und alle Infos zum neuen Borowski-Tatort.

Im neuen Tatort "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" müssen die Kommissare Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) einen Baby-Mord aufklären - am Rande des bekannten Wacken-Festivals. Das klingt spannend, doch die Tatort-Kritiken sind eher mittelmäßig. Hier alle Infos.

Das ist die Handlung im neuen Borowski-Tatort aus Kiel

Auf einem Parkplatz in der Nähe von Kiel wird ein getöteter Säugling gefunden. Wo ist die Mutter? Hat sie ihr Kind umgebracht? Ein gefundenes Eintrittsbändchen führt Klaus Borowski und Mila Sahin in den verschlafenen Ort Wacken in Schleswig-Holstein, über das in wenigen Tagen ein Inferno hereinbrechen wird: Wenn mehr als 80.000 Gäste dort einfallen, um bei einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt abzufeiern.

Die erste Spur führt die Kommissare zum Festival-Caterer Michi Berger, der die junge Mutter offenbar mitgenommen hat. Er unterhält ein heimliches Verhältnis mit der Bestatterin Meike. Sie macht sich Sorgen um ihren Sohn Jan. Der Heavy-Metal-Fan war in der Nacht, als das Baby verschwand, unterwegs und hat eine Beobachtung gemacht. Das Problem: Immer mehr Fans trudeln in Wacken ein und zerstören wertvolle Spuren.

Das sind die Schauspieler im Tatort "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken"

Klaus Borowski: Axel Milberg

Mila Sahin: Almila Bagriacik

Roland Schladitz: Thomas Kügel

Meike Thomsen: Bärbel Schwarz

Sarah Stindt: Anja Schneider

Waltraute Jensen: Regine Hentschel

Kurt Stindt: Andreas Döhler

Christina Chorol: Irina Potapenko

Thomas Jensen: Thomas Jensen

Was ist das Besondere am neuen Tatort "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken"?

Für Axel Milberg ist dieser Tatort etwas Besonderes: Sein vorletzter Tatort - er steigt ja aus der Serie aus - markiert auch sein 20-jähriges Jubiläum als TV-Kommissar aus Kiel. Zugleich war der Dreh ungewöhnlich: "Klaus Borowski und Mila Sahin aus ihrem gewohnten Umfeld zu reißen und nach Wacken zu schicken, war der Wunsch der „Tatort“-Redaktion gewesen", erzählt Drehbuchautorin Agnes Pluch. "Beinahe 360 Tage ist Wacken ein verschlafenes Dorf, in dem jeder jeden kennt, einmal im Jahr aber wird es zum Zentrum der Heavy Metal-Welt. Dann erobern Tausende Fans den Ort, um für die kurze Zeit des Festivals scheinbar mit allen Normen zu brechen. Vor diesem Hintergrund von den Dorfbewohnern und ihrer Sehnsucht nach einer heilen Welt und dem großen Glück zu erzählen, hat mich gereizt."

Presseschau und Tatort-Kritik: Wie gut wird der neue Borowski-Krimi?

Gar nicht so gut. Die Kritiker jedenfalls beurteilen den neuen Tatort eher verhalten. "Der Borowski-Tatort in Wacken ist eigentlich ne coole Idee: Die Wacken-Fangemeinde ist riesig. Allerdings bekommt sie einen echt schwachen Tatort serviert, der inhaltlich mit Wacken überhaupt nichts zu tun hat", heißt es etwa bei SWR3. "Der Fall feiert den Kommissar und versucht verzweifelt, Wacken mit einzubeziehen. Das Verbrechen wird beinahe Nebensache. (...) Mehr Dringlichkeit hätte dem Krimi gutgetan. Stattdessen erkundet Klaus Borowski in aller Ruhe das Dorf und seine Bewohner", urteilt web.de.

"Zwischendurch hat man ein wenig Sorge, dass die filigranen Szenen im Double-Bassdrum-Geballer von Metallica und Co. untergehen könnten, doch meist bekommt die Geschichte wieder die Kurve", meint der Spiegel. "Der Kieler „Tatort“ mit dem Ermittler Klaus Borowski, der nun sein zwanzigjähriges Jubiläum feiert, gehört in seiner Anlage zu den feinsten Serien unter diesem Dach. An die besten Folgen reicht „Borowski und das unschuldige Kind von Wacken“ leider nicht heran, weder mit Blick auf die Spannung noch auf das Zusammenspiel von Region und Handlung und auch nicht, was die inneren Zwänge der Täter angeht, in die sich Borowski sonst einzufühlen hatte.", schreibt msn.com. Und der Tagesspiegel notiert: "Es wird schon seinen Grund haben, dass Axel Milberg 2025 den Primetime-Krimi verlässt. Zwischen Heavy-Metal-Klängen und Satanismus-Anhängern spielt Milberg hier tapfer seinen Stiefel runter, mehr nicht. Da nimmt schon jemand langsam Abschied."

Wann läuft der neue Tatort im TV und in der Mediathek?

"Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" kommt am Sonntag, 26.11.2023, um 20.15 Uhr im Ersten und in der DasErste-Mediathek.