Weihnachtlich ging es in Folge 7 von "The Taste" weiter - die Gastjuroren Roland Trettl und Gerhard Retter forderten am Mittwoch weihnachtliche Löffel-Kreationen. Doch trifft die Allgäuerin Nina den Geschmack der Juroren?

In der siebten Folge von "The Taste“ am Mittwoch mussten sich die Teilnehmer von "The Taste“ einer besonderen Herausforderung stellen. Passend zum "Nikolaustag“ forderte der Gastjuror Roland Tretteln die Kandidaten im Teamkochen heraus mit seinen winterlichen Lieblingszutaten (zum Beispiel Clementine oder Lebkuchen) einen Dessert-Löffel zu kreieren.

Direkt zur Verkostung geschickt: Griesflammerie der Allgäuerin Nina wurde ausgewählt

Die Coaches hatten anschließend die Wahl, welche Genüsslichkeiten ihrer Schützlinge sie ins Rennen schicken möchten, so haben sie sich entschieden:

Team Grün: Alex Kumptner entschied sich für Monas Topfenknödel mit Walnuss, Honig, Apfel und Vanille

Team Gelb: Alexander Herrmann wählte Pias Apfeltasche mit Mandel, Lebkuchen und Apfel zur Verkostung für den Gastjuroren

Team Blau: Frank Rosin schickte Daniels Aprikosenstrudel mit Filoteig, Marzipan, Olive und Mandel zur Verkostung. Dieser Löffel landete auf Platz vier. Dem folgte eine große Überraschung: Alex Kumptner buzzerte für die Köchin Kathrin, von der sich Frank Rosin verabschiedet hatte. Sie darf nun weiter bei der Show dabei sein.

Team Rot: Tim Raue ging mit Ninas Griesflammerie mit Vanille, Clementine und Ingwer ins Rennen.

Das Solokochen: Welche herzhaften Gerichte gewannen das Herz der Jury

Aus süß macht salzig: Die gleichen Zutaten, die eben noch für die Süßspeisen gebacken wurden, dienten im zweiten Teil der Sendung als Grundlage für herzhafte Kreationen.

Spannende Löffel-Kreationen und harte Entscheidungen: War die Ente das Ende für Nina?

Auch in der zweiten Runde probierten sich die Juroren durch die verschiedenen Löffel-Gerichte der Kandidaten.

Zehn unterschiedliche Speisen von Appetitlich bis Zähneknirschend wurden in der Kürze der Zeit gekocht – die Entscheidung über die besten Gerichte war sicherlich keine einfache.

Allgäuerin im Halbfinale:

Die Bio-Köchin Nina Meyer aus Balderschwang begeisterte mit ihrem zweiten Gericht, eine Entenbrust verfeinert mit Petersilienwurzel, Birne und Walnuss Tim Raue, der dieses mit einem goldenen Stern belohnte.

Diese Kandidaten stehen für das Halbfinale fest:

3 Hobby-Köche erhalten einen goldenen Stern

Nina bekam einen goldenen Stern für ihre Entenbrust mit Petersilienwurzel, Birne und Walnuss von Tim Raue.

Hannes erhielt für seine Entenbrust mit Marone, Clementine und Radicchio einen goldenen Stern von Frank Rosin

Für ihre Spitzkohlroulade mit Walnuss, Pilz, Speck und Friseé erhielt Mona sogar zwei goldene Sterne. Einen von Alex Kumptner und einen von Alexander Herrmann.

Ohne Stern aber trotzdem weiter: Diese Kandidaten schaffen es auch ins Halbfinale:

Daniel, Dennis und Kathrin kochten jeweils unterschiedlich zubereitete Entengerichte, die sie mit fein ausgewählten Zutaten wie Clementinen oder Walnüssen verfeinerte. Damit überzeugten sie den Gastjuroren und sind im Halbfinale.

Noch gut ausgegangen für Pia:

Zwar bekam Pia von Alex Kumptner einen roten Stern für ihren Sauerbraten mit Wildschwein, Lebkuchen, Walnuss und Clementine. Doch aufgrund ihrer Glanzleistung im Teamkochen ist sie trotzdem in der nächsten Folge dabei und musste nicht zum Entscheidungskochen.

Entscheidungskochen mit Weihnachtsmarkt Flair - Glühwein ganz anders:

Mary Anne und Michi traten aufgrund ihrer unzureichenden Leistung der Vorrunden beim Entscheidungskochen an.

Mary Anne begeisterte mit einem Hasenrücken mit Marone, Glühwein, Walnuss und Preiselbeere den Gastjuroren. Dieser schickte sie direkt ins Halbfinale.

Michis Löffel, eine Tarte au Chocolate mit Glühwein, Orange und Haselnuss landete somit auf dem zweiten Platz.

Michis rührende Abschlussrede – dann gab es doch noch eine Überraschung

Zum Ende der Show wurde es noch einmal emotional: Mit schönen Worten verabschiedete sich Michi besonders von seinem Coach aber auch von seinen Mitstreitern und bedankte sich für die Erfahrung und die schöne Zeit.

Doch es kam überraschend anders: Das Blatt bzw. der Löffel wendete sich zum Guten:

Als Michi gerade das Studio verlassen wollte, drückte Frank Rosin für ihn den Buzzer. Der letzte Joker dieser Staffel wurde verbraucht. Michi darf im Halbfinale weiter kochen.

Im Halbfinale treten somit alle zehn Kandidaten noch einmal gegeneinander an. Es bleibt spannend.

Das sind die aktuellen Teams und Kandidaten:

Team Gelb (Alexander Herrmann): Dennis, Pia

Team Grün (Alex Kumptner): Mona, Daniel (Wechsel von Frank Rosin durch Kandidaten-Joker)

Team Blau (Frank Rosin): Kathrin, Michi (Wechsel von Alex Kumptner durch Kandidaten-Joker)

Team Rot (Tim Raue): Nina, Mary Anne, Hannes (Wechsel von Frank Rosin durch Kandidaten-Joker)

Diese Kandidaten mussten die Show bereits verlassen:

Team Gelb (Alexander Herrmann): Diego Duarte (Eventkoch aus Memmingen), Jakob Essler

Team Grün (Alex Kumptner): Vishi Parameswaran, Benni Özgöz

Team Blau (Frank Rosin): Heval Dogan, Daniel Schymkowitz

Team Rot (Tim Raue): Mariia Galchenko, Kea Bründl

Hier kannst du dir die spannende Entscheidung noch einmal anschauen: