Nackte Sportlerinnen auf der Titelseite: Mittlerweile ein Klassiker beim Männermagazin "Playboy". Im Juli letzten Jahres erst waren es drei Spitzensportlerinnen bei den Olympischen Sommerspielen, für die März-Ausgabe 2021 hatte sich Skispringerin Juliane Seyfarth nackig gemacht. Jetzt hat der Playboy zwei Teilnehmerinnen der Olympischen Winterspiele in Peking auf der Titelseite der Märzausgabe - eine Deutsche und eine Österreicherin.

Lisa Buckwitz: "Ich habe Muskeln. Na und?"

Lisa Buckwitz vom SC Potsdam ist Bobsportlerin. Die 27-Jährige hat bereits 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang eine Goldmedaille geholt, im Zweierbob als Anschieberin für Mariama Jamanka. Mit den Nacktfotos im "Playboy" verbindet Lisa die Botschaft, "dass sich jede Frau nackt zeigen darf und sich keine für ihren Körper schämen sollte", wie die 27-jährige Sportlerin im "Playboy"-Interview sagt. "Ich zum Beispiel habe ein paar mehr Muskeln – na und? Ich wollte zeigen, dass auch das der Körper einer Frau ist.

Janine Flock: "Ich stehe zu dem, was ich habe!"

Ich muss mich als Leistungssportlerin nicht verstecken. Keine Frau muss sich verstecken." Lisas Ziel bei den Winterspielen in Peking sei jetzt ganz klar: "Noch mal Gold", sagt die Welt- und Europa-Vizemeisterin von 2017 und 2018. Lisa Buckwitz startet bei Olympia nun erneut als Anschieberin – gemeinsam mit der Pilotin Kim Kalicki.

Auch für Janine Flock sind die Aktaufnahmen ein Zeichen für ein positiveres Körpergefühl von Frauen. Die 32-Jährige ist Skeleton-Pilotin, als solche dreifache Europameiterin und Vize-Weltmeisterin. Die Olympischen Winterspiele 2022 sind für sie bereits die dritten: 2014 in Sotschi wurde sie 9., 2018 in Pyeongchang erreichte sie Rang 4. Diesmal in Peking aufs Treppchen? Zumindest mit dem Titelbild im Playboy, Märzausgabe, hat es schon mal geklappt. Ihre Botschaft: "Ich möchte zeigen, dass auch ein natürlicher Körper schön sein kann. Einer, an dem nichts gemacht ist. Ich habe keine Schönheits-OPs hinter mir und stehe zu dem, was ich habe. Jede Frau kann stolz auf ihren Körper sein", sagt die 32-jährige Janine Flock "Playboy"-Interview.

Die Fotos hätten sie sogar noch mehr Mut gekostet als eine Skeleton-Fahrt durch den Eiskanal mit 145 km/h, sagt Janine Flock. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 hatte sie das Siegertreppchen nur knapp verpasst und will sich nun bei den Winterspielen in Peking die lang ersehnte olympische Goldmedaille erkämpfen.Lisa Buckwitz und Janine Flock bekommen jeweils ein Teil-Cover der März-Ausgabe des "Playboys". Sie erscheint am 4. Februar.