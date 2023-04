Der Vorname könnte ein gutes Omen sein: Schauspieler James Norton wird derzeit als neuer Kandidat für den berühmtesten Geheimagenten der Welt gehandelt. Und wie es aussieht, stehen die Chancen nicht schlecht.

In Deutschland ist der 37-jährige Brite noch relativ unbekannt. Neben Rollen in kleineren Produktionen hat er jedoch bereits in großen Filmen wie "Little Women" und "Rush - alles für den Sieg" mitgewirkt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zufolge sehen britische Buchmacher Norton bereits sehr weit vorn im Rennen um die begehrte Rolle. Laut einem Sprecher eines englischen Wettbüros habe man eine "starke Welle der Unterstützung" für Norton gesehen, daher wäre er derzeit der Favorit auf die Rolle.

Viele Anwärter auf Craig-Nachfolge

Seit Daniel Craig 2021 die Rolle als Doppel-Null-Agent an den Nagel gehängt hat, brodelt die Gerüchteküche um seine Nachfolge. Unter anderem sollen Tom Hardy, Aaron Taylor-Johnson und Regé Jean Page aus "Bridgerton" Interesse an der Rolle gezeigt haben. Sogar "Superman"-Darsteller Henry Cavil soll im Gespräch gewesen sein.

Idris Elba macht Schluss mit den Gerüchten

Viele Fans hätten auch gerne Idris Elba als James Bond gesehen. Lange galt auch er als Favorit. Nun hat der Golden-Globe-Gewinner allerdings mit den Gerüchten endgültig Schluss gemacht. Gegenüber der britischen Boulevard-Zeitung "Guardian" gab er zwar an, sich geehrt zu fühlen, aber "es ist nichts Wahres dran".

Fans müssen sich gedulden

Laut RND müssen sich Fans allerdings noch lange gedulden, bis eine endgültige Entscheidung feststeht. Bond-Produzentin Barbara Brokkoli zufolge findet noch gar kein Casting für das neue 007-Abenteuer statt. Es würde auch noch kein Drehbuch geben.