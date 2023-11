Die Trennung von Oliver Pocher und Amira Pocher beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen der Boulevard-Blätter. Doch mit wem war Oliver Pocher zuvor schon liiert?

Oliver Pocher und seine Noch-Ehefrau Amira haben sich getrennt und beherrschen mit diesem Thema seit Wochen die deutschen Boulevard-Nachrichten. So peinlich und unangenehm das für manche Leserinnen und Leser auch wirken mag, beide halten das Thema wohl bewusst am "köcheln". Laut Pochers Ex-Freundin Annemarie Carpendale sei das von beiden durchaus gewollt . Wie rtl.de berichtet, sagte Carpendale bei der Bambi-Verleihung, dass das Thema Öffentlichkeit bei Oliver und Amira "Konzept" sei, äußerte sich aber nicht direkt kritisch zu dem Thema.

Oliver Pocher und seine Beziehungen

Oliver Pocher kann auf eine ganze Reihe Beziehungen zurückblicken. Seit der gebürtige Hannoveraner in der Öffentlichkeit steht, waren seine Beziehungen und Trennung häufig öffentlich und medienwirksam. Doch mit wem war der 45-jährige Comedian, Schauspieler und Entertainer bislang eigentlich zusammen? Wir geben euch einen Überblick über die Frauen, die bereits an Oliver Pochers Seite standen.

Das waren die Freundinnen von Oliver Pocher

Schauspielerin Jessica Schwarz (46) - Oliver Pocher und die Schauspielerin Jessica Schwarz waren im Jahr 2000 für kurze Zeit ein Paar. Beide waren zu dem Zeitpunkt beim Musiksender Viva vor der Kamera tätig. Die Beziehung hielt allerdings nur kurze Zeit. Noch zu Viva-Zeiten war Schauspielerin Jessica Schwarz kurze Zeit mit ihrem Kollegen Oliver Pocher liiert. Die Beziehung hielt allerdings nur kurz. picture alliance/dpa | Axel Heimken

- Oliver Pocher und die Schauspielerin Jessica Schwarz waren im Jahr 2000 für kurze Zeit ein Paar. Beide waren zu dem Zeitpunkt beim Musiksender Viva vor der Kamera tätig. Die Beziehung hielt allerdings nur kurze Zeit. Moderatorin Annemarie Carpendale (46) - Von 2002 bis 2004 war der damalige Viva-Moderator Oliver Pocher mit Annemarie Carpendale (damals noch Annemarie Warnkross) liiert. Auch sie lernte Pocher bei Viva kennen. Beide moderierten bei dem beliebten deutschsprachigen Musiksender. Mittlerweile ist die Moderatorin mit Wayne Carpendale verheiratet. Das Paar hat zusammen mehrere Kinder. Von 2002 bis 2004 war Annemarie Carpendale (geborene Warnkross) die Frau an Oliver Pochers Seite. Heute ist die Moderatorin mit Wyane Carpendale verheiratet. picture alliance / dpa | Britta Pedersen

- Von 2002 bis 2004 war der damalige Viva-Moderator Oliver Pocher mit Annemarie Carpendale (damals noch Annemarie Warnkross) liiert. Auch sie lernte Pocher bei Viva kennen. Beide moderierten bei dem beliebten deutschsprachigen Musiksender. Mittlerweile ist die Moderatorin mit Wayne Carpendale verheiratet. Das Paar hat zusammen mehrere Kinder. Model Monica Invancan (46) - Etwa vier Jahre lang - von 2004 bis 2009 - waren Oliver Pocher und Model Monica Ivancan ein Paar. Die gelernte Außen- und Großhandelskauffrau war lange Zeit als Model tätig und ab November 2004 die erste Bachelorette auf dem Privatsender RTL. Seit 2013 ist sie mit dem Finanzunternehmer Christian Meier verheiratet und hat zwei Kinder. Von 2004 bis 2009 war Model und Ex-Bachelorette Monica Ivancan und Oliver Pocher ein Paar. Mittlerweile ist Ivancan mit einem Unternehmer verheiratet und hat zwei Kinder. picture alliance / Britta Pedersen/dpa | Britta Pedersen Auch interessant für dich:

- Etwa vier Jahre lang - von 2004 bis 2009 - waren Oliver Pocher und Model Monica Ivancan ein Paar. Die gelernte Außen- und Großhandelskauffrau war lange Zeit als Model tätig und ab November 2004 die erste Bachelorette auf dem Privatsender RTL. Seit 2013 ist sie mit dem Finanzunternehmer Christian Meier verheiratet und hat zwei Kinder. Model Alessandra Meyer-Wölden (40) - Bereits kurz nach der Trennung von Monica Ivancan wurde Pochers Beziehung mit der Ex-Freundin von Boris Becker bekannt. Bereits 2010 wurden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden Eltern eines Mädchens. Kurz darauf folgte die Hochzeit und die Geburt von Zwillingen. Allerdings: Die Beziehung zwischen Olli Pocher und Sandy Meyer-Wölden ging bereits 2013 in die Brüche und es folgte die Scheidung. Meyer-Wöldens zweite Ehe mit einem US-Geschäftsmann endete nach sechs Jahren ebenfalls. Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden waren von 2010 bis 2013 verheiratet. Aus der Ehe hat das Paar drei Kinder. picture alliance / dpa | Felix Hörhager

- Bereits kurz nach der Trennung von Monica Ivancan wurde Pochers Beziehung mit der Ex-Freundin von Boris Becker bekannt. Bereits 2010 wurden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden Eltern eines Mädchens. Kurz darauf folgte die Hochzeit und die Geburt von Zwillingen. Allerdings: Die Beziehung zwischen Olli Pocher und Sandy Meyer-Wölden ging bereits 2013 in die Brüche und es folgte die Scheidung. Meyer-Wöldens zweite Ehe mit einem US-Geschäftsmann endete nach sechs Jahren ebenfalls. Tennisspielerin Sabine Lisicki (34) - Von 2013 bis 2016 war Oliver Pocher mit der Tennisspielerin Sabine Lisicki zusammen. Beide galten damals als eines der Traumpaare der deutschen Promiwelt. Im März 2016 folgte dann aber die offizielle Trennung der beiden. Der Grund: Im Dezember 2015 gab es Gerüchte über eine Affäre Pochers mit einer "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin. Lisicki bestätigte die Gerüchte in einem Interview indirekt. Im November 2023 feierte Lisicki ihr Tennis-Comeback. Die deutsche Tennisspielerin Sabine Lisicki war ab 2013 mit Oliver Pocher zusammen. Im Frühjahr 2016 gaben beide das Aus ihrer Beziehung bekannt. picture alliance / dpa | Andy Rain

- Von 2013 bis 2016 war Oliver Pocher mit der Tennisspielerin Sabine Lisicki zusammen. Beide galten damals als eines der Traumpaare der deutschen Promiwelt. Im März 2016 folgte dann aber die offizielle Trennung der beiden. Der Grund: Im Dezember 2015 gab es Gerüchte über eine Affäre Pochers mit einer "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin. Lisicki bestätigte die Gerüchte in einem Interview indirekt. Im November 2023 feierte Lisicki ihr Tennis-Comeback. Moderatorin und Podcasterin Amira Pocher (31) - Seit 2016 war Oliver Pocher mit der ehemaligen Make-Up-Artistin Amira liiert. Das Paar ging im Herbst 2019 den Bund der Ehe ein und bekam zwei gemeinsame Kinder. Oliver und Amira Pocher sprachen in ihrem gemeinsamen Podcast häufig über ihre Beziehung. Im August 2023 gaben Oliver Pocher und Amira Pocher das Ende ihrer Beziehung bekannt. Seitdem thematisieren beide ihre Trennung häufig in der Öffentlichkeit. Amira Pocher war seit 2016 mit Oliver Pocher zusammen. Das Paar ist noch verheiratet, gab im Sommer 2023 allerdings die Trennung bekannt. picture alliance/dpa | Tobias Hase

Oliver Pocher: Vom Versicherungskaufmann zum Promi

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren und wuchs in Isernhagen-Altwarenbüchen auf. Sein Vater war Finanzbuchhalter und seine Mutter Versicherungskauffrau. Nach dem Realschulabschluss machte Pocher eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Bereits zu diesem Zeitpunkt arbeitete Pocher bei verschiedenen Radiosendern. Ab 1999 moderierte Oliver Pocher zunächst regelmäßig beim Musiksender Viva und bekam dort auch seine eigene Sendung. Im Anschluss folgten eine Vielzahl von TV-Auftritten als Comedian, Moderator, Entertainer und Schauspieler. Zudem ist Oliver Pocher in den sozialen Netzwerken sehr aktiv und veröffentlicht regelmäßig Podcasts.