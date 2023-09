"Layla", "Der Zug hat keine Bremse" oder vielleicht doch "Bumsbar"? Was wird der Oktoberfest-Hit 2023? Aktuell zeichnet sich ab: Es könnte ein Italo-Klassiker aus den 80er Jahren werden.

Italo-Klassiker aus den 80er Jahren könnte zum Wiesn-Hit werden

Auf der Bierbank stehen, mit dem Maßkrug anstoßen und lautstark zu den Hits mitgrölen, die von der Bühne schallen: Das ist das Münchner Oktoberfest. Doch welches Lied kommt heuer besonders gut bei den Besuchern an? Was wird der Wiesn-Hit 2023? Das könnte ein Italo-Klassiker aus den 80er Jahren werden. Zu "Sarà perché ti amo" wird heuer besonders gerne gefeiert, wie die Nachrichtenagentur "spot on news" berichtet.

"Sarà perché ti amo" ist inoffizielle Hymne des AC Mailand

Es stammt von der italienischen Band "Ricchi e Poveri" und wurde schon im Jahr 1981 veröffentlicht. Nachdem die Band das Lied erstmals live beim "Festival di Sanremo" präsentierte, wurde es kurz darauf zur inoffiziellen Hymne des AC Mailand. Bis heute wird es bei den Spielen des Fußballvereins gerne gespielt.

Auch in Deutschland war das Lied in den 80er Jahren beliebt. Im Jahr 1981 kletterte es in den deutschen Charts auf Platz 11. In Österreich landete es auf Platz 7 und in der Schweiz sogar auf Platz 2.

Nun feiert es auf dem Münchner Oktoberfest sein Revival. Dabei werden auf der Wiesn zum größten Teil Lieder auf Deutsch gespielt - eine Herausforderung für die vielen internationalen Besucher, die es Jahr für Jahr auf die Wiesn zieht. Mitgrölen, wenn man die Sprache nicht spricht? Eher schwierig.

Italiener entwirft Textbüchlein mit Wiesn-Hits

Abhilfe wollte da der 53-jährige Italiener Aldo schaffen. Er kommt seit 24 Jahren auf die Wiesn und hat ein Textbüchlein mit den Hits des Münchner Oktoberfestes entworfen. Das verteilt er Jahr für Jahr als Geschenk im Festzelt. So können auch Besucher, die kein Deutsch sprechen, bei den Liedern mitsingen und die Freude und Gemütlichkeit teilen, die sie in München auf dem Oktoberfest finden, sagt der Italiener. "Es macht die Leute glücklich, die gleichen Lieder zu singen."