Tupac Shakur wurde vor knapp 30 Jahren in Las Vegas ermordet. Nun hat die Polizei wohl eine neue Spur, die zum Mörder führen könnte.

Die Polizei von Las Vegas hat nämlich laut dem US-Nachrichtensender CBS News am Montag ein Haus durchsucht. Diese Durchsuchung stehe demnach im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Mord an dem Rapper Tupac Shakur. Dem Sender zufolge handelte es sich um ein Haus in Henderson, Nevada, das weniger als 20 Meilen vom Las Vegas Strip entfernt steht. Auf dem Las Vegas Strip wurde Tupac im Alter von 25 Jahren 1996 erschossen.

Polizei bestätigt die Hausdurchsuchung im Rahmen der Ermittlungen zum Mord an Tupac

Wie CBS News berichtet, kann die Polizei bestätigen, dass am 17. Juli 2023 in Henderson, Nevada, im Rahmen der laufenden Ermittlungen zum Mord an Tupac Shakur ein Durchsuchungsbefehl zugestellt wurde. Weiteres ist allerdings noch nicht bekannt.

Tupac Shakur starb 1996 nach einer Schießerei in Las Vegas

Die Ermittlungen zum Mord an Tupac Shakur laufen schon seit 27 Jahren. Tupac wurde in der Nacht des 7. September 1996 bei einer Schießerei angeschossen. Der Rapper hatte einen Boxkampf im MGM Grand verlassen und war in einem schwarzen BMW über den Las Vegas Strip gefahren. Als er an einer roten Ampel halten musste, hielt ein weißer Cadillac vor Shakurs Wagen und eröffnete das Feuer. Shakur wurde mehrfach angeschossen. Er erlag sechs Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Bisher wurde noch niemand wegen dem Mord verhafte oder angeklagt.