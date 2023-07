So süß! RTL-Moderatorin Laura Papendick und ihr Partner Alexander Hindersmann sind Eltern geworden. Auf Instagram teilen sie ihr Baby-Glück.

Moderatorin Laura Papendick brachte ihr Baby zur Welt. Die 34-Jährige und ihr Partner Alexander Hindersmann (ebenfalls 34) teilten auf Instagram ein schwarz-weiß Foto, auf dem die kleinen Füßchen und die Hand des Kindes zu sehen sind. Dazu schrieben sie: "Herzlich willkommen in unserer Welt, kleines Wunder. Wir sind einfach schockverliebt."

Laura Papendick hat ein Baby bekommen

Die beiden haben einen Sohn bekommen. Den Namen verriet das Paar aber nicht.

In ihrer Instagram-Story teilte Papendick am Mittwoch Einblicke in das Leben der Familie mit Neuzuwachs. "Der Gedanke ist immer noch so unglaublich, dass ich seit ein paar Tagen einfach eine Mama bin." Danach sieht man das Paar beim Spazierengehen mit Kinderwagen, dazu schrieb sie in Großbuchstaben: "FAMILY".

Sport-Moderatorin stand kurz vor der Geburt noch vor der Kamera

Die Sportjournalistin Laura Papendick steht seit 2021 für die Sender RTL und Nitro vor der Kamera. Dort moderiert sie unter anderem die UEFA Europa League und die Formel 1. Bis kurz vor der Geburt ihres Sohnes stand sie noch vor der Kamera. Sie moderierte unter anderem die Halbfinal-Spiele der Europa League. Danach ging sie in den Mutterschutz. Die Endspiele der Europa League und der Europa Conference League moderierte sie deshalb nicht mehr.

Das ist Alexander Hindersmann

Der Vater des Babys Alexander Hindersmann ist ein TV-Darsteller und bekannt aus dem Reality TV. 2018 bekam er von "Bachelorette" Nadine Klein die letzte Rose. Doch die Beziehung hielt nicht lange. Noch im November 2018 gab das Paar seine Trennung bekannt. Klein sagte, dass die Beziehung der beiden dem Druck der Öffentlichkeit nicht standgehalten hätte. Seit dem Sommer 2021 sind er und die Sport-Moderatorin ein Paar.

