In einem Alter, in dem sich die meisten über Enkelkinder freuen, wird Schauspiellegende Al Pacino nochmal Vater! Die Freundin des 83-Jährigen soll schwanger sein.

Wie ein Sprecher des Schauspielers laut Medienberichten bestätigte, erwartet Al Pacino mit seiner 54 Jahre jüngeren Partnerin Noor Alfallah ein Kind. Die 29-Jährige soll bereits im achten Monat schwanger sein. Pacino und Alfallah sind seit April 2022 ein Paar. Die Beiden haben sich während der Corona-Pandemie kennengelernt. Zuvor soll Alfallah bereits mit Mick Jagger zusammen gewesen sein.

Pacino nimmt Vaterpflichten ernst

Für Al Pacino ist es bereits das vierte Kind. Der 83-Jährige hat gemeinsam mit seiner Ex Jan Tarrant eine 33-jährige Tochter. Aus einer Beziehung mit Beverly D'Angelo gingen Zwillinge hervor, die heute 22 Jahre alt sind. Seine Vaterpflichten nimmt Pacino sehr ernst. In einem Interview aus dem Jahr 2014 verriet der Schauspieler, dass er im Gegensatz zu seinem Vater immer für seine Kinder da sein wolle. "Vater sein gibt mir viel", sagte er damals.

Steile Karriere als gefeierter Charakterdarsteller

Pacino selbst stammt aus eher zerrütteten Familienverhältnissen. Als er zwei Jahre alt war, trennten sich seine Eltern. Er zog mit seiner Mutter dann in die Bronx, wo er hauptsächlich bei seinen sizilianischen Großeltern aufwuchs. Danach folgte eine erfolgreiche Schauspielkarriere. Als Michael Corleone in Francis Ford Copollas "Der Pate"-Trilogie wurde er weltbekannt. Nach "Der Pate" folgten Hauptrollen in "Scarface", "Heat", "Im Auftrag des Teufels" und "Serpico". Pacino ist für viele Kritiker und Fans einer der besten Charakterdarsteller seiner Generation. Für seine Leistung in "Der Duft der Frauen" erhielt er einen Oscar. Für "Serpico" wurde er mit einem Golden Globe ausgezeichnet. 2013 erhielt er dann die goldene Kamera für sein Lebenswerk. Später arbeitete Pacino auch als Regisseur und Produzent.