Am Samstag wird der wohl begehrteste Titel sämtlicher Schönheitswettbewerbe verliehen. Wer wäre schließlich nicht gern "Miss Universe"? Dieses Jahr könnte der Titel an eine gebürtige Ravensburgerin gehen.

Helena Bleicher wurde in Ravensburg geboren, aufgewachsen ist sie allerdings in der Kölner Südstadt. Die 24-jährige Studentin wurde am vergangenen Sonntag zur "Miss Universe Germany" gekürt und darf nun am Samstag, den 18. November nach El Salvador reisen, wo das Finale der "Miss Universe"-Wahl 2023 stattfindet

Das ist Helena Bleicher

Helena Bleicher studiert in Köln Gymnasial-Lehramt in den Fächern Kunst und Englisch, ist 1,84 Meter groß und wurde am 25. Dezember 1998 in Ravensburg geboren. Die 24-Jährige kam über das Modeln zur Miss-Wahlen. Bleicher hat Medienberichten zufolge bereits reichlich Erfahrung bei Miss-Wahlen. So gewann sie unter anderem die Titel "Miss Grand from Baden-Württemberg" und "Miss Galaxy-Germany".

Schönheitswettbewerb gibt es seit über 70 Jahren

Die "Miss Universe"-Wahl wird in über 160 Ländern übertragen und gilt als der prestigeträchtigste Schönheitswettbewerb der Welt. Die Miss-Wahl wurde im Jahr 1952 als Konkurrenz zur "Miss World" ins Leben gerufen. Seitdem wird jedes Jahr die schönste Frau der Welt gesucht. Bis 1971 fanden die "Miss Universe"-Wahlen in Amerika statt. Doch seit 1972 wurde die Verleihung auch außerhalb der USA durchgeführt. Seitdem wechseln die Austragungsorte jährlich. Im vergangenen Jahr ging der Titel an die Amerikanerin R'Bonney Gabriel.

Die Konkurrenz ist groß

Wenn Helene Bleicher am Samstag gewinnt, wäre sie erst die zweite deutsche Siegerin. 1961 gewann mit Marlene Schmidt die erste und bisher einzige Deutsche den Titel "Miss Universe". Die Konkurrenz ist groß, Bleicher tritt gegen 84 Kandidatinnen aus aller Welt an. Am Samstag heißt es also: Daumen drücken für die Ravensburgerin. Übertragen wird die Show im Streaming, in Deutschland hat man allerdings größere Chancen auf dem offiziellen "Miss Universe"-YouTube-Kanal den Schönheitswettbewerb live zu verfolgen.