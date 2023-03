Sie ist jung, sexy, gutaussehend und - geht gern zum Arbeiten in den Wald! Die 24-jährige Melanie Höpfl aus dem Landkreis Ebersberg (Oberbayern) hat eine große Leidenschaft. Die Arbeit im Holz. Während sie einerseits Fotos in sexy Posen vor der Kamera macht, ist sie andererseits im Wald unterwegs und fällt Bäume.

Mit der Kettensäge im Wald unterwegs

Eigentlich ist Melanie eine Angestellte, die in einem Gastronomie Betrieb für Buchhaltung und Personal zuständig ist. Auf Instagram teilt sie mit ihren rund 134.000 Follower ihr Leben. Auf TikTok erreichen ihre Videos mit Motorsäge und Schutzausrüstung mehrere hunderttausend Aufrufe. Doch wie kommt es dazu, dass so eine hübsche Frau am Wochenende im Wald mit Kettensäge und Schutzkleidung steht? Wir haben die 24-Jährigen selbst gefragt.

Du bist auf TikTok und Instagram sehr erfolgreich, wie kam es dazu?

Melanie Höpfl: Ich hatte schon immer viel Spaß, vor der Kamera zu stehen, und dachte mir irgendwann "wieso die Bilder nicht einfach teilen und schauen, wie andere Leute darauf so reagieren". Mit der Zeit hatte ich viele Shootings. Mit dem Teilen der Ergebnisse ist auch meine Community kontinuierlich gewachsen. Auf Instagram teile ich großteils immer noch Shooting-Ergebnisse. Mit TikTok habe ich erst vor circa 2 bis 3 Jahren angefangen, anfangs mit Make-Up- und Styling-Videos. Irgendwann habe ich meine Community dann auch zur Holz-Arbeit mitgenommen, weil ich das in meiner Freizeit einfach sehr viel mache. Diese Videos sind dann besser angekommen als alles andere zuvor. Vermutlich, weil das einfach ein selteneres Bild von einer Frau ist als Make-Up- und Styling-Videos.

Du postest auf TikTok Videos bei der Holzarbeit, wie kommt es denn dazu?

Auch interessant für dich: Folge 6

Heidis Entscheidung: Deswegen muss Elsa GNTM 2023 verlassen

Melanie Höpfl: Ich erzähle meiner Community immer, was ich mache, und nehme sie auch durch meinen Alltag mit, also auch in meiner Freizeit in den Wald zur Holzarbeit. Wir haben von den Großeltern ein Stück Wald vererbt bekommen, worum sich jetzt eben gekümmert werden muss.

Jetzt ist Holzarbeit nicht für jeden etwas, warum macht es dir Spaß?

Melanie Höpfl: Nachdem das das komplette Gegenteil von meinem Büro-Job ist, ist das für mich am Wochenende der perfekte Ausgleich, in der Natur an der frischen Luft zu sein und mich körperlich auszupowern.

Man sieht auf Instagram auch Bilder, wie du modelst. Wie kommt es dazu, wenn du ja auch im "Dreck" arbeitest?

Melanie Höpfl: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich liebe es trotzdem, mich fertig zu machen, zu schminken, stundenlang vorm Spiegel zu stehen und Foto- Shootings zu machen. Ich persönlich hab's gerne, auch mal mit anzupacken und wenn es sein muss, mich dreckig zu machen. Ich möchte ja auch, dass es zuhause warm ist. Dafür muss nun mal was gemacht werden.

Du teilst dein Leben auf Instagram. Gibt es auch Momente, in denen Leute dich auf der Straße erkennen?

Melanie Höpfl: Auf jeden Fall. Ganz egal, ob ich in der Arbeit durch den Biergarten laufe, bei mir im Ort im Supermarkt einkaufen bin oder auf Traktor-Treffen. Ich freue mich immer sehr, wenn mich jemand aus der Community anspricht und ich die Menschen auch mal in echt kennen lerne!

Was sagen deine Freunde und auch deine Familie zu deinen Videos?

Melanie Höpfl: Meine Familie hat mit dem ganzen Thema "Social Media" einfach nicht viel zu tun. Die finden es meistens eher peinlich, wenn wir unterwegs sind, Fotos oder Videos zu machen. Selbst verfolgen die mich dementsprechend auch weder auf Instagram noch auf TikTok und sie bekommen da gar nicht viel mit, aber natürlich sind sie stolz und erkennen an, was ich mir aufgebaut habe. Meine Freunde supporten mich in allem!

Gibt es oft Momente, in denen du von Männern "angemacht" wirst?

Melanie Höpfl: Leider gibt es auch solche Momente, einige Männer sind da sehr respektvoll, damit hab ich dann natürlich auch kein Problem. Aber da gibt es auch ganz andere Fälle, die ich eigentlich gar nicht wiedergeben möchte.

Gab es auch schon komische Nachrichten?

Melanie Höpfl: Von Hate-Nachrichten oder -Kommentaren über übelste Drohungen oder einfaches Beschimpfen ist da leider alles dabei. Meistens, das habe ich inzwischen gelernt, ist es einfach nur der Neid oder gekränkte Personen, die keine Antwort bekommen. Am Anfang macht man sich darüber sehr viele Gedanken und es ist wahnsinnig belastend, mit so einem Hass umzugehen. Irgendwann lernt man aber sehr gut, damit umzugehen.