Vor dem Megapark am Ballermann ist am Sonntag ein Ordner gestorben. Der Mann brach einfach zusammen und kam kurz darauf ums Leben.

Ein Mitarbeiter des Megaparks am Ballermann auf Mallorca ist am Sonntagnachmittag ums Leben gekommen. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, brach der Mann ganz plötzlich ohne Fremdeinwirkung zusammen. Rettungskräfte eilten laut der Zeitung noch herbei um dem Ordner zu helfen, konnten aber nichts mehr für ihn tun.

Ursache für Tod von Megapark-Mitarbeiter noch unklar

Laut der Mallorca Zeitung regelte der Ordner den Besucherandrang am Ausgang des Megaparks. Gegen 14:20 Uhr brach er dann einfach zusammen. Warum der Mann zusammenbrach und kurz darauf starb, ist demnach noch nicht klar. Allerdings hält eine Hitzewelle die spanische Insel gerade in Atem. Extrem hohe Temperaturen von weit über 30 Grad waren in den letzten Tagen die Regel. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte wegen der Hitze die Warnstufe Orange ausgerufen.