Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff (63) soll seine (Ex-)Frau Bettina (49) geheiratet haben - zum dritten Mal! Angeblich haben sich die beiden in Hannover das Ja-Wort gegeben.

Laut Medienberichten fand die Trauung am vergangenen Samstag, 18. März in den Herrenhäuser Gärten statt. Nur wenige Menschen waren demnach in die Pläne eingeweiht. Als erstes Medium hatte RTL darüber berichtet.

Liebes-Hin-und-Her im Hause Wulff

Christian und Bettina Wulff waren zuvor bereits zweimal verheiratet - miteinander! 2006 hatten sich der Politiker Christian und und die Pressereferentin Bettina (damals noch Körner) auf einer Dienstreise kennengelernt. Im Februar 2008 haben die beiden zum ersten Mal geheiratet. Die Trennung folgte 2013. Im Mai 2015 dann die große Überraschung: Liebes-Comeback im Hause Wulff. Das Glück währte allerdings wieder nicht allzu lange: 2018 verliebte sich Bettina Wulff in den Musiklehrer Jan-Henrik Behnken. Für ihn ließ sie sich 2020 wieder von Christian Wulff scheiden. Noch im selben Jahr trennte sich Bettina von ihrem Jan-Henrik. Seitdem war sie Single. Im Juni 2021 wurde allerdings bekannt, dass Christian und Bettina Wulff wieder ein Paar sind und auch wieder zusammen wohnen.

Christian Wulff: Rücktritt vom Bundespräsidenten-Amt

Christian Wulff war von 2010 bis 2012 der 10. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Er stolperte über die sogenannte "Wulff-Affäre". Dabei ging es um die Finanzierung seines Eigenheims und darum, dass er Berichterstatung darüber verhindert haben soll. Es kamen ebenfalls Vorfälle aus seiner Zeit als Ministerpräsident von Niedersachsen (2003-2010) auf den Tisch. 2014 wurde Wulff gerichtlich freigesprochen. Christian Wulff war vor seiner ersten Ehe mit Bettina bereits mit einer anderen Frau verheiratet. 2006 erfolgte die Trennung, 2008, kurz vor der Eheschließung mit Bettina, die Scheidung seiner ersten Ehe. Christian und Bettina Wulff haben einen gemeinsamen Sohn. Bettina Wulff hat darüber hinaus einen weiteren Sohn aus erster Ehe.

Skandal: Unfall im Alkoholrausch

2018 machte Bettina Wulff Schlagzeilen, als sie mit über zwei Promille Alkohol einen Verkehrsunfall verursachte. Verletzt wurde niemand. Sie rief damals selbst die Polizei.