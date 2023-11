Maybrit Illner talkt einmal in der Woche. Im ZDF-Polit-Talk heute am Donnerstag fragt Illner: "Ampel in Notlage – ohne Geld, ohne Vertrauen?"

Bei Maybrit Illner wird im ZDF diesmal über diese Frage diskutiert: „Ausgetrickst – Ampel ohne Geld und Zukunft?" Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur aktuellen Sendung heute am Donnerstag, 30. November.

Maybrit Illner: Gäste heute am Donnerstag, 30. November

Die Gäste von Maybrit Illner heute in der ZDF-Sendung sind:

Friedrich Merz, Parteivorsitzender, CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender

Saskia Esken, SPD-Parteivorsitzende

Katrin Göring-Eckardt, Die Grünen, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages

Lars Feld, Persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg, ehemaliger Vorsitzender des Sachverständigenrates, Leiter des Walter Eucken Instituts

Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der „Welt“

Mit dem Urteil des Verfassungsgerichts ist alles anders. Wer das dachte, der hat die Rechnung ohne den Kanzler gemacht. An all seinen Zielen hält er fest und verspricht, dass die Bürger nichts von der finanziellen Notlage spüren werden. Für das laufende Jahr soll die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt werden. Aber was wird in 2024 und was danach, wenn die Klimawende richtig teuer wird?

Die Opposition schlägt Kürzungen beim Sozialen vor und will das Heizungsgesetz rückabwickeln. In der Ampel will bisher jeder wieder etwas anderes. Wie befreien sich die drei Parteien aus der selbstgemachten Not? Sind Neuwahlen die letzte Lösung?

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 30. November, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen. Anschließend kommt wie üblich Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Mehrere Auszeichnungen für Maybrit Illner

