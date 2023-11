Einmal in der Woche talkt Maybrit Illner. Im ZDF-Polit-Talk heute am Donnerstag fragt Illner: Immer mehr Judenhass in Deutschland?

Einmal pro Woche führt Maybrit Illner im ZDF durch ihren gleichnamigen Polittalk. Mit Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft diskutiert die Journalistin live aus Berlin das "Thema der Woche".

Bei Maybrit Illner wird im ZDF diesmal über diese Frage diskutiert: „Krieg in Nahost – immer mehr Judenhass in Deutschland?" Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur aktuellen Sendung heute am Donnerstag, 16. November.

Maybrit Illner: Gäste heute am Donnerstag, 16. November

Die Gäste von Maybrit Illner heute in der ZDF-Sendung sind:

Ricarda Lang (B90/Die Grünen) Parteivorsitzende

(B90/Die Grünen) Parteivorsitzende Malu Dreyer (SPD) Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz

(SPD) Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz Jens Spahn (CDU) stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag

(CDU) stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Stephan Kramer , Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, ehemaliger Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland

, Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, ehemaliger Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland Sina Arnold , Antisemitismus-Forscherin, Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin

, Antisemitismus-Forscherin, Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin Jouanna Hassoun, deutsch-palästinensische Sozialmanagerin, setzt sich gemeinsam mit dem deutschen Juden Shai Hoffmann für Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern an Schulen ein

Thema und Gäste bei Maybrit Illner heute im ZDF, Stream und Mediathek

Das ZDF gibt bekannt, über welches Thema und mit welchen Gästen heute am Donnerstag bei Maybrit Illner im ZDF, als Livestream und später auch in der ZDF-Mediathek diskutiert wird.

Am 7. Oktober veränderte sich nicht nur das Leben in Israel. Auch auf deutschen Straßen, in deutschen Schulen und Wohnvierteln ist plötzlich vieles anders. Der Hass auf Juden wird offen ausgelebt. Die Zahl der Straftaten wächst vierstellig. Unter den muslimischen Einwanderern und ihren Kindern ist dieser Hass verbreitet, er trifft auf die alten deutschen Vorurteile gegen Juden und Israel und auf eine harte Neonazi-Szene. Dazu kommt Kritik von links – angeblich an der Politik Israels, aber auch offen mit allen „Zutaten“ des Antisemitismus – „from the river to the sea“.

Gäste und Thema heute bei Maybrit Illner

Wie groß ist die Gefahr für unser Zusammenleben?

Wie sehr müssen wir dschihadistischen Terror fürchten, für den die Lage in Gaza nur ein Vorwand ist?

Was kann Politik tun, um dies zu verhindern?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang, die SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn (CDU), der Thüringer Verfassungsschutzchef Stephan Kramer, die deutsch-palästinensische Sozialmanagerin Jouanna Hassoun sowie die Antisemitismus-Forscherin Sina Arnold.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 16. November, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen. Anschließend kommt wie üblich Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Mehrere Auszeichnungen für Maybrit Illner

