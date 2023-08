Die TV-Sommerpause ist vorbei. Darum geht es heute Abend bei Maybrit Illner im ZDF-Polt-Talk am Donnerstag.

Bei Maybrit Illner wird heute im ZDF über diese Frage diskutiert: "Deutschland abgehängt – warum wächst die Wirtschaft nicht?". Hier alle Infos zur aktuellen Sendung am Donnerstag, 31. August.

Maybrit Illner: Gäste heute am 31. August

Verena Hubertz (SPD, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, frühere Unternehmerin und Start-up-Gründerin)

Claus Ruhe Madsen (CDU, Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein, ehemaliger Oberbürgermeister von Rostock, langjähriger Unternehmer)

Marie-Christine Ostermann (Unternehmerin und frühere Politikerin, seit 2023 Präsidentin des Verbandes „Die Familienunternehmer“, seitdem ruht ihre FDP-Mitgliedschaft)

Veronika Grimm (Wirtschaftsweise, seit 2008 Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

Marcel Fratzscher (Ökonom, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung)

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise: Das Wachstum stagniert, die Industrieproduktion schrumpft und Investitionen der Unternehmen bleiben aus. Inflation, hohe Energiekosten, schwache Welt-Konjunktur, zu wenig Fachkräfte und zu viel Bürokratie machen auch für die Zukunft wenig Hoffnung.

Wie schlecht ist die ökonomische Lage? Worauf gründet der Kanzler seinen Optimismus? Kann man energieintensive Industrie nur mit einem subventionierten Strompreis im Land halten? Bringt der Umbau ein „grünes Wirtschaftswunder“ oder kostet er die Bürger vor allem sehr viel Geld? Wer investiert noch in Deutschland? Und was bremst das Entstehen neuer, zukunftsträchtiger Arbeitsplätze?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Wirtschaftspolitikerin Verena Hubertz (SPD) sowie Claus Ruhe Madsen (CDU), die „Familienunternehmerin“ und frühere Politikerin Marie-Christine Ostermann (ruhende FDP-Mitgliedschaft) – und die Ökonomen Veronika Grimm und Marcel Fratzscher.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 31. August, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Auch interessant für dich: TV Programm heute Abend

Das sind die Gäste heute Abend bei Markus Lanz

Nach Maybrit Illner kommt der Talk mit Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.