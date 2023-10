Einmal in der Woche talkt Maybrit Illner. Im ZDF-Polit-Talk heute am Donnerstag spricht Illner über den Terror-Angriff auf Israel - mit diesen Gästen.

Einmal pro Woche führt Maybrit Illner im ZDF durch ihren gleichnamigen Polittalk. Mit Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft diskutiert die Journalistin live aus Berlin das "Thema der Woche".

Bei Maybrit Illner wird im ZDF diesmal über diese Frage diskutiert: „Hamas zerstören, Zivilisten schützen – Flächenbrand vermeidbar?“ Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur aktuellen Sendung heute am Donnerstag, 19. Oktober.

Maybrit Illner: Gäste heute am Donnerstag, 19. Oktober

Die Gäste von Maybrit Illner heute in der ZDF-Sendung sind:

Lars Klingbei l (SPD-Partievorsitzender)

l (SPD-Partievorsitzender) Carlo Masala (Militärexperte, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München)

(Militärexperte, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München) Melody Sucharewicz (deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie, u.a. 2014 bis 2016, sowie von 2019 bis 2020, außenpolitische Beraterin des damaligen israelischen Verteidigungsministers Benny Gantz)

(deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie, u.a. 2014 bis 2016, sowie von 2019 bis 2020, außenpolitische Beraterin des damaligen israelischen Verteidigungsministers Benny Gantz) Ahmad Mansour (Psychologe und Autor u.a "Operation Allah", arabisch-palästinensischer Herkunft. Mit seiner Beratungsstelle „Mind Prevention“ kämpft er gegen Islamismus und Extremismus)

(Psychologe und Autor u.a "Operation Allah", arabisch-palästinensischer Herkunft. Mit seiner Beratungsstelle „Mind Prevention“ kämpft er gegen Islamismus und Extremismus) Shahrzad Eden Osterer (deutsch-iranische Journalistin, Autorin, Moderatorin beim Bayrischen Rundfunk)

Thema und Gäste bei Maybrit Illner heute im ZDF, Stream und Mediathek

Das ZDF gibt bekannt, über welches Thema und mit welchen Gästen heute am Donnerstag bei Maybrit Illner im ZDF, als Livestream und später auch in der ZDF-Mediathek diskutiert wird.

Die israelische Luftwaffe setzt ihre massiven Bombardements im Gazastreifen fort. Eine Bodenoffensive könnte folgen. Ziel ist die Befreiung der 199 Geiseln und die Zerstörung der Terrororganisation Hamas. Für die Menschen in Gaza ist der Krieg schon jetzt eine Katastrophe. Es fehlt an Wasser, Strom und Lebensmitteln. Die „totale Blockade“ führt zu einer Massenflucht nach Süden, zur geschlossenen Grenze zu Ägypten. Menschen kommen nicht hinaus, Hilfsgüter nicht hinein.

Gäste und Thema heute bei Maybrit Illner

Wie ist schnelle humanitäre Hilfe möglich? Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden versuchen mit Besuchen in Israel und den Nachbarländern, auch dafür Lösungen zu finden. Sie warnen zugleich den Iran und seine Verbündeten vor einem Eingreifen. Ist ein Flächenbrand im Nahen Osten noch zu verhindern?

Bei Maybrit Illner diskutieren der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, Militärexperte Prof. Carlo Masala, die deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie, Melody Sucharewicz, sowie Psychologe und Autor Ahmad Mansour und die deutsch-iranische Journalistin Shahrzad Eden Osterer.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 19. Oktober, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen. Anschließend kommt wie üblich Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Mehrere Auszeichnungen für Maybrit Illner

Im Laufe ihrer journalistischen Laufbahn hat Maybrit Illner den einen oder anderen Preis mit nach Hause gebracht.