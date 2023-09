Einmal in der Woche talkt Maybrit Illner. Im ZDF-Polit-Talk am Donnerstag spricht sie heute mit diesen Gästen..

Bei Maybrit Illner wird heute im ZDF über diese Frage diskutiert: "Ukraine unter Zeitdruck – kleine Erfolge, große Ungeduld?". Hier alle Infos zur aktuellen Sendung am Donnerstag, 14. September

Maybrit Illner: Gäste heute am 14. September

Das sind die Gäste heute bei Maybrit Illner im ZDF.

Omid Nouripour (Parteivorsitzender Bündnis 90/Grüne)

Norbert Röttgen (CDU, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag, von 2014 bis 2021 dort Vorsitzender)

Hanna Maljar (stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin)

Gustav Gressel (Militär- und Sicherheitsexperte vom European Council on Foreign Relations ECFR)

Sabine Adler (langjährige Moskau-Korrespondentin beim „Deutschlandfunk“)

Elmar Theveßen (Leiter ZDF-Studio Washington)

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Kim trifft Putin – eine neue „Achse des Bösen“ gegen die Ukraine? Die wehrt sich nach Kräften gegen die Invasoren. Ziel ihrer Offensive: Die Krim von den anderen besetzten Gebieten abzuschneiden. Zuletzt gab es offene Kritik der Verbündeten an der Taktik der Ukrainer, und immer noch zögern Washington und Berlin mit der Lieferung von Waffen größerer Reichweite. Kann die Offensive der ukrainischen Armee ihr Ziel erreichen? Und ist dann Raum für Verhandlungen? Die Zeit wird jedenfalls knapp – die Sanktionen bröckeln und hier und da auch Engagement und Solidarität.

Zu Gast bei Maybrit Illner sind der Grünen-Chef Omid Nouripour, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar, Militärexperte Gustav Gressel – sowie die Auslandskorrespondenten Sabine Adler (Deutschlandfunk) und Elmar Theveßen (Leiter ZDF-Studio Washington).

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 7. September, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.