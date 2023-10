Einmal in der Woche talkt Maybrit Illner. Im ZDF-Polit-Talk am Donnerstag sporicht Maybrit Illner mit diesen Gästen über dieses Thema.

Einmal pro Woche führt Maybrit Illner im ZDF durch ihren gleichnamigen Polittalk. Mit Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft diskutiert die Journalistin live aus Berlin das "Thema der Woche".

Bei Maybrit Illner wird im ZDF diesmal über diese Frage diskutiert: „Bauen, sanieren, mieten – kein Plan gegen Wohnungsnot?“. Hier alle Infos zur aktuellen Sendung am Donnerstag, 28. September.

Maybrit Illner: Gäste heute am Donnerstag, 28. September

Die Gäste von Maybrit Illner heute sind:

Kevin Kühnert, Generalsekretär, MdB, Mitglied Bundestagsausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Jörg Dittrich, Präsident Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), Dachdeckermeister

Christoph Gröner, Immobilienunternehmer, Vorstandsvorsitzender Ecobuilding AG

Prof. Lamia Messari-Becker, Bau- und Energieexpertin, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni Siegen

Wibke Werner, Geschäftsführerin Berliner Mieterverein, Beirat Deutscher Mieterbund

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Olaf Scholz war mit dem Versprechen angetreten, wenigstens 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. 2022 waren es gerade einmal 250.000, dieses Jahr werden es noch weniger sein. Bald fehlen eine Million Wohnungen in Deutschland. 40 Prozent aller Bauprojekte sind storniert, die Baukosten haben einen neuen Höchststand erreicht. Trotz Material- und Finanzierungsnot sattelte die Politik noch drauf: Steuern, Vorschriften, neue Heizungen, Dämmrichtlinien... Versprochen, gebrochen?

Wann entsteht wieder bezahlbarer und ökologischer Wohnraum? Hilft die hektische Rolle rückwärts beim GEG und den Dämmrichtlinien jetzt? Wer kann sich überhaupt noch Wohneigentum leisten? Was bleibt bei den Mietern an Kosten hängen? Kommt endlich der soziale Wohnungsbau wieder in Schwung?

Auch interessant für dich: Polit-Talk am Donnerstag

Maybrit Illner: Gäste und Thema im ZDF

Zu Gast bei Maybrit Illner sind SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, Handwerkspräsident Jörg Dittrich sowie Immoblilienunternehmer Christoph Gröner, Bauexpertin Prof. Lamia Messari-Becker und die Mieterschützerin Wibke Werner.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 28. September, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Nach Maybrit Illner kommt der Talk mit Markus Lanz.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.

Mehrere Auszeichnungen für Maybrit Illner

Im Laufe ihrer journalistischen Laufbahn hat Maybrit Illner den einen oder anderen Preis mit nach Hause gebracht. Hier ist eine vom ZDF veröffentliche Liste ihrer Auszeichnungen.