Maybrit Illner begrüßt regelmäßig am Donnerstag Gäste zum Polit-Talk. Das sind ihre Gäste und das Thema heute am 11.5.

Maybrit Illner heute: Gäste am 11.5.23:

Grünen-Parteichef Omid Nouripour

SPD-Ministerpräsident Stephan Weil

CSU-Europapolitiker Manfred Weber

Fluchtforscherin Prof. Birgit Glorius

Heiko Teggatz , stellvertretender Bundesvorsitzender Polizeigewerkschaft

, stellvertretender Bundesvorsitzender Polizeigewerkschaft Journalistin Mariam Lau

Maybrit Illner: Das ist das Thema heute am 11. Mai

Maybrit Illner und Gäste sprechen heute über ein Streit-Thema, das die Menschen seit langer Zeit schon sehr bewegt: Asyl. Hier alle Infos zu Gäste und dem Thema "Ampel im Asyl-Streit – mehr Geld, weniger Flüchtlinge?“ bei Maybrit Illner am 1. Mai 2023.

Die Flüchtlingskrise ist längst da - die Bundesländer rufen um Hilfe, der Bund zeigt sich hart. Das Kanzleramt legt statt Geld ein eigenes Strategiepapier vor. Abschiebung, Grenzkontrollen und Schnellverfahren an den Grenzen der EU. Ein Kursschwenk, der nicht nur den Grünen weh tut. Die Ampelkoalition hat damit ihr nächstes Streitthema. Darüber wird heute bei Maybrit Illner diskutiert.

Lassen sich allein mit Geld die Probleme rund um Migration und Integration lösen? Wird am Ende ausgerechnet die selbsternannte „Fortschritts-Koalition“ für mehr Abschiebung und Abschottung sorgen? Wie wahrscheinlich ist es, in Europa endlich eine einheitliche Regelung zu bekommen? Wird es neue Abkommen geben – mit der Türkei und anderen Staaten? Das sind Fragen, die heute bei Maybrit Illner im ZDF am Donerstag, 11. Mai 2023, gestellt werden.

Gäste heute am Donnerstag, 11. Mai bei Maybrit Illner sind der Grünen-Parteichef Omid Nouripour, SPD-Ministerpräsident Stephan Weil, der CSU-Europapolitiker Manfred Weber, die Fluchtforscherin Prof. Birgit Glorius von der TU Chemnitz – sowie Heiko Teggatz, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, und die „Zeit“-Journalistin Mariam Lau.

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.

Maybrit Illner begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Auch interessant für dich: ZDF-Polit-Talk am Donnerstag

Lindner, Klingbeil und Nouripour bei Maybrit Illner

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich Maybrit Illner auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" mit dem Thema "Ampel im Asyl-Streit – mehr Geld, weniger Flüchtlinge“ läuft heute am Donnerstag, 11. Mai 2023, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Im Anschluss talkt ab 23.15 Uhr Markus Lanz.