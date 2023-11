Maybrit Illner und Gäste sprechen heute am 9.11. wieder im ZDF über ein aktuelles Thema. Wer ist mit dabei? Um was geht es? Hier alle Infos zur Sendung.

Maybrit Illner und Gäste sind heute am Donnerstag - 9.11. - wieder im ZDF auf Sendung und sprechen über ein Thema, das die Menschen aktuell bewegt. Wer ist zu Gast heute bei Lanz? Um welches Thema geht es? Hier alle Infos.

Maybrit Illner-Gäste heute am Donnerstag, 9.11.23

Cem Özdemir (B'90/Die Grünen, Bundeslandwirtschaftsminister)

Stephan Weil (SPD, Ministerpräsident Niedersachsen)

Carsten Linnemann (CDU, Generalsekretär)

Victoria Rietig (Migrationsforscherin (DGAP))

Eva Quadbeck (RND-Chefredakteurin)

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Bis zu 1000 Menschen kommen pro Tag illegal in Deutschland an. Der Druck, politisch etwas dagegen zu tun, ist hoch, die Erwartungen an den Bund-Länder-Gipfel waren es auch. Von einem "historischen Moment" sprach der Kanzler – doch reichen die Beschlüsse?

Wann wird es zum Beispiel schnellere Asylverfahren geben? Wann ändert sich allein die Zahl der zu versorgenden Flüchtlingen? Das wird ohne die Europäische Union kaum gehen, doch auch hier gibt es viele offene Fragen – allen voran: Wann wird die umstrittene Asylreform durch das Europäische Parlament kommen und wann also umgesetzt? Und wird das die auch in der Migrationsfrage zerstrittene Ampel überstehen? Diese Fragen wollen Maybrit Illner und Gäste heute besprechen.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 9. November, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen. Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz (DRK).

Maybrit Illner ist seit 2010 mit dem früheren Telekom-Chef und heutigen Warburg-Pincus-Manager René Obermann verheiratet.