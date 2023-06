Maybrit Illner und Gäste diskutieren heute (15.6.) wieder über ein aktuelles Thema. Hier gibt's alle Infos zur aktuellen Sendung.

Bei Maybrit Illner geht es heute im ZDF um den Ukraine-Krieg. Gäste diskutieren über die Frage "Schwierige Offensive – Putins Stärke unterschätzt?". Hier alle Infos zur aktuellen Sendung am Donnerstag, 15. Juni.

Maybrit Illner: Gäste heute am 15. Juni

Lars Klingbeil (SPD-Vorsitzender)

Roderich Kiesewetter (CDU), Obmann im Auswärtigen Ausschuss

Nicole Deitelhoff (Konfliktforscherin)

Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

André Wüstner (Oberst und Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes)

Das ist das Thema bei Maybrit Illner heute im ZDF

Die Offensive läuft, die Kämpfe sind „hart“ wie Präsident Selenskyj sagt, die ukrainische Armee komme aber voran. Die Ukraine erobert Dörfer zurück – die Russen „feiern“ zerstörte westliche Leopard-Panzer und markieren ihrerseits Erfolge, vor allem durch Raketenangriffe. Die Ukraine mache einen D-Day ohne Luftwaffe, sagen Experten.

Was, wenn sie den Krieg verliert? Wenn es irgendwann doch einen Frieden ohne Sieg geben muss? Kommen die F16 und anderen Kampfjets zu spät? Reicht die Unterstützung des Westens für große Gebietsgewinne oder zieht sie den Krieg nur in die Länge?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, Roderich Kiesewetter (CDU), Obmann im Auswärtigen Ausschuss, die Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, sowie Oberst André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes.

Wann kommt Maybrit Illner heute im TV und als Stream in der Mediathek?

"maybrit illner" läuft heute am Donnerstag, 15. Juni, um 22.15 Uhr im ZDF und als Livestream in der Mediathek. Die Sendung ist dann später auch als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Maybrit Illner im Porträt: Das ist die bekannte TV-Talkerin

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Sie begann ihre berufliche Karriere in den 1980er Jahren als Journalistin und Redakteurin bei Print- und Rundfunkmedien in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wechselte sie zum Fernsehen und arbeitete zunächst für das ZDF-Magazin "ML Mona Lisa". 1999 wurde sie Moderatorin der ZDF-Sendung "Berlin Mitte", die sich mit aktuellen politischen Themen beschäftigt.

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin engagiert sich die mehrfach ausgezeichnete Journalistin auch in verschiedenen sozialen Projekten und ist Schirmherrin von mehreren Organisationen, die sich für Kinder- und Jugendrechte einsetzen.

