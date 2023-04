Maybrit Illner diskutiert heute über die Frage: Ist der Ampel-Streit wirklich beigelegt? Zum Thema äußern sich auch Christian Lindner und Lars Klingbeil.

Maybrit Illner hat sich als deutsche Journalistin und Moderatorin auf politische Themen spezialisiert. Seit 2007 moderiert sie ihre eigene Talkshow "maybrit illner" im ZDF. Dort begrüßt Maybrit Illner wöchentlich politische Gäste aus verschiedenen Bereichen und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen.

So auch heute am Donnerstag, 30. März 2023, um 22.15 Uhr. Thema heute: "Kompromiss statt Masterplan – Ampel-Streit wirklich beigelegt?"

Die Gäste bei Maybrit Illner heute

Christian Lindner (FDP, Bundesfinanzminister)

Lars Klingbeil (SPD, Parteivorsizender)

Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)

Eva Quadbeck (Chefredakteurin und Leiterin Hauptstadtbüro Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND)

Theo Koll (Leiter Hauptstadtstudio ZDF)

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Die Ampel-Koalition – mal wieder in einer Marathon-Sitzung gekittet. Doch wie lange hält der Kompromiss? Zu Gast bei Maybrit Illner sind die drei Parteivorsitzenden der Ampel-Regierung: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Lars Klingbeil (SPD) sowie der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour. Sie diskutieren mit Eva Quadbeck, RND-Chefredakteurin, und Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios.

Retten die Pläne nur die Koalition oder das Land? Wie viel Vertrauen haben die Bürger noch in eine Regierung, die sich selbst misstraut?

Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Maybrit Illner heute in der Mediathek und live im ZDF

"maybrit illner" mit dem Thema "Kompromiss statt Masterplan – Ampel-Streit wirklich beigelegt?" am Donnerstag, den 30. März 2023, um 22.15 Uhr im ZDF. Im Anschluss folgt der Talk mit Mark Lanz.

Ab nachts ist gegen 2 Uhr die Sendung von Maybrit Illner auch abrufbar online als Stream in der ZDF-Mediathek.

Maybrit Illner und ihr Ehemann Rene Obermann

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Seit 2010 ist sie in zweiter Ehe mit dem Manager René Obermann verheiratet. Obermann war zwischen 2006 und 2013 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Von 1988 bis 2007 war Maybrit Illner mit Michael Illner verheiratet. Maybrit Illner hat keine Kinder.

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten und angesehensten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten