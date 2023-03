Maybrit Illner diskutiert heute über die Frage: Klima retten auf die harte Tour? Hier gibt's alle Infos zu Thema, Uhrzeit und Wiederholung in der Mediathek.

ist eine bekannte deutsche Journalistin und Moderatorin, die sich auf politische Themen spezialisiert hat. Seit 2007 moderiert sie ihre eigene Talkshow namens "maybrit illner" im. Dort begrüßt Maybrit Illner regelmäßigaus verschiedenen Bereichen und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen.

So auch heute am Donnerstag, 23. März 2023, um 22.15 Uhr. Thema heute: "Heizung, Strom, Ampel-Streit – Klima retten auf die harte Tour?"

Die Gäste bei Maybrit Illner heute

Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang

CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer aus Saschsen

die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm

Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur Verbraucherratgeber Finanztip

Gerald Traufetter, Spiegel-Chefkorrespondent Berlin

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Ein Verbot von reinen Öl- und Gasheizungen und das schon in neun Monaten. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck macht Druck in Sachen Wärmewende. Doch der Gegenwind nimmt zu! Nicht nur die Opposition, auch die FDP und selbst SPD-Ministerpräsidenten protestieren. Rund 30 Millionen Anlagen wären betroffen. Das kann Mieter und Eigenheimbesitzer vor immense finanzielle Probleme stellen, so auch Experten und Verbraucherschützer.

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

Kommen die Verbote, bevor gute und erschwingliche Alternativen überhaupt verfügbar sind? Wie teuer wird dies für Mieter und Eigentümer? Bleibt beim Ringen um das Klimaziel die Versorgungssicherheit auf der Strecke? Wird sich der Wirtschaftsminister im Ampel-Streit durchsetzen?

Maybrit Illner heute in der Mediathek und live im ZDF

"maybrit illner" mit dem Thema "Heizung, Strom, Ampel-Streit – Klima retten auf die harte Tour?" am Donnerstag, 23. März 2023, um 22.15 Uhr im ZDF.

Ab nachts ist die Sendung von Maybrit Illner auch abrufbar online als Stream in der ZDF-Mediathek.

Maybrit Illner und ihr Ehemann Rene Obermann

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Seit 2010 ist sie in zweiter Ehe mit dem Manager René Obermann verheiratet. Obermann war zwischen 2006 und 2013 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Von 1988 bis 2007 war Maybrit Illner mit Michael Illner verheiratet. Maybrit Illner hat keine Kinder.

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten und angesehensten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten