Maybrit Illner erwartet heute am Donnerstag, 16.3.23, sechs Gäste im ZDF. Hier gibt's alle Infos zu Thema, Uhrzeit und Wiederholung in der Mediathek.

Maybrit Illner ist eine bekannte deutsche Journalistin und Moderatorin, die sich auf politische Themen spezialisiert hat. Seit 2007 moderiert sie ihre eigene Talkshow namens "maybrit illner" im ZDF. Dort begrüßt Maybrit Illner regelmäßig politische Gäste aus verschiedenen Bereichen und diskutiert mit ihnen über aktuelle Themen.

So auch heute am Donnerstag, 16. März 2023, um 22.15 Uhr. Thema heute: "Ihr schafft das schon! Viele Flüchtlinge und kein Plan?"

Die Gäste bei Maybrit Illner heute

Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz)

Hendrik Wüst (CDU, NRW-Ministerpräsident)

Boris Palmer (Oberbürgermeister Tübingen)

Hanna Stoiak (ukrainische Ärztin)

Helene Bubrowsk (Journalistin, Parlamentsredaktion Frankfurter Allgemeine Zeitung in Berlin)

Tino Schomann (CDU, Landrat Landkreis Nordwestmecklenburg)

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Kommunen, Städte, Bundesländer schlagen Alarm: Mehr als 1,4 Millionen Geflüchtete haben sie in den letzten Monaten aufgenommen – allein knapp 1,2 Millionen Menschen aus der Ukraine. Die Flüchtlingshilfe stößt an ihre Grenzen. Berlin organisiert bisher eher unnütze Gipfeltreffen ohne konkrete Zusagen. Aber es fehlt nicht nur Geld. Es fehlen Wohnungen, Kita-Plätze und Arbeits-Chancen.

Stehen wir vor einem größeren Problem als 2015? Welche Regelungen gibt es für die Ukrainer und warum funktioniert ihre Integration trotzdem nicht besser? Auch aus Syrien, Afghanistan und der Türkei kommen immer mehr Menschen. Wie können sie gerecht verteilt werden?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), und der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), sowie der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, die ukrainische Ärztin Hanna Stoiak, die Journalistin Helene Bubrowski und Landrat Tino Schomann (Landkreis Nordwestmecklenburg).

Maybrit Illner heute in der Mediathek und live im ZDF

"maybrit illner" mit dem Thema "Ihr schafft das schon! Viele Flüchtlinge und kein Plan?" am Donnerstag, den 16. März 2023, um 22:15 Uhr im ZDF.

Ab nachts ist die Sendung von Maybrit Illner auch abrufbar online als Stream in der ZDF-Mediathek.

Maybrit Illner und ihr Ehemann Rene Obermann

Maybrit Illner wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Seit 2010 ist sie in zweiter Ehe mit dem Manager René Obermann verheiratet. Obermann war zwischen 2006 und 2013 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Von 1988 bis 2007 war Maybrit Illner mit Michael Illner verheiratet. Maybrit Illner hat keine Kinder.

Das ist Maybrit Illner

Maybrit Illner ist eine der bekanntesten und angesehensten Moderatorinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten