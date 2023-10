Matthew Perry ist tot. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Der Chandler-Darsteller aus der Kultserie "Friends" wurde nur 54 Jahre alt.

Große Trauer um Matthew Perry am Sonntag. Zehn Staffeln lang spielte Perry den charmanten, wortgewandten Chandler Bing in der US-Sitcom "Friends". Nun ist er im Alter von 54 Jahren gestorben.

Matthew Perry ist tot - trauer um "Chandler" aus "Friends"

Das berichten das gut unterrichtete Promi-Portal TMZ und auch die Los Angeles Times. Eine offizielle Bestätigung der Familie steht noch aus. Gegenüber der L.A. Times äußerte sich die Warner Bros. Television Group: "Wir sind erschüttert über den Tod unseres lieben Freundes Matthew Perry."

Perry, der lange mit seiner Alkohol- und Drogensucht gekämpft und diese im letzten Jahr in seiner Autobiografie mit dem Titel „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ öffentlich gemacht hatte, sei demnach gegen 16 Uhr Ortszeit tot in einem Whirpool oder einer Badewanne in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden.