"Karate Kid" ist einer der Kultfilme der 80er Jahre. Sony Pictures hat jetzt einen weiteren Film angekündigt. Dafür sucht das Produktionsstudio weltweit nach talentierten Jungdarstellern, die an der Seite von Jackie Chan und dem Original-"Karate Kid" Ralph Macchio eine neue Figur spielen sollen.

Nach Informationen der dpa sind auch der Star des Originals, Ralph Macchio (62) und der Star des Remakes von 2010, Jackie Chan mit an Bord. Die beiden Schauspieler kündigten am Dienstag in einer Videobotschaft ein neues "Karate Kid"-Projekt an. Zugleich gab das Duo bekannt, dass nun eine weltweite Suche nach einem Nachwuchstalent beginnen werde.

Wer will Li Fong spielen?

Der Casting-Website des Studios Sony Pictures zufolge wird für die Figur Li Fong ein Chinesischer oder Gemischtrassiger Darsteller im Alter von 15 bis 17 Jahren gesucht. Die Bewerber sollten fließend Englisch sprechen, wer Mandarin beherrscht sammelt zusätzliche Pluspunkte. Schauspielerfahrung ist der Website zufolge nicht zwingend erforderlich. Allerdings sollten die Bewerber sehr gute Martial-Arts-Kenntnisse haben. Auch Tanzerfahrung ist von Vorteil. Der Darsteller sollte zwischen März und Juni zur Verfügung stehen. Der Film soll laut Informationen der dpa im Dezember 2024 ins Kino kommen.

Crossover zwischen Serie und Film

Nach Informationen von filmstarts.de soll der Film ein Crossover zwischen der "Cobra Kai"-Serie und dem Remake von 2010 werden. Im Original von 1984 schlüpfte Ralph Macchio als Daniel LaRusso die Titelrolle. Der heute 62-Jährige trat auch in den beiden Fortsetzungen auf und in dem Serien-Ableger "Cobra Kai" auf. Die Serie wurde 2020 auf Netflix veröffentlicht und spielt 34 Jahre nach den Ereignissen der "Karate Kid"-Filme. Neben Ralph Macchio spielt auch Billy Zabka mit. Der heute 58-Jährige spielte in den Originalfilmen Johnny Lawrence, den Rivalen von Daniel LaRossa.

Remake von 2010

Bereits vor der Serie gab es ein Remake des Kultfilms. 2010 spielte Jaden Smith die Titelrolle. Als Dre Parker muss Smith mit dem Umzug nach Peking zurecht kommen und trifft dabei auf den weisen Hausmeister Mr. Han, verkörpert von Jackie Chan, der ihm Kung Fu beibringt.