Markus Lanz und vier Gäste sprechen heute am Donnerstag, 9. November 2023, über aktuelle Themen. Wer sind die Gäste bei Lanz? Wann ist Sendezeit im TV und im Stream? Was wird diskutiert? Hier alle Informationen zur aktuellen Sendung.

Markus Lanz-Gäste heute am 9. November 2023

Jens Spahn, CDU-Politiker: Der Unions-Fraktionsvize nimmt Stellung zu den migrations- und asylpolitischen Ansätzen seiner Partei. Auch zum wachsenden Antisemitismus in Deutschland äußert er sich.

Petra Pinzler, Journalistin: Die „Zeit“-Hauptstadtkorrespondentin analysiert das Wirken und die Rolle Spahns innerhalb der CDU. Zudem spricht sie über die Herausforderungen für den deutschen Arbeitsmarkt.

Kubilay Dertli, Personalberater: Der Experte für Fachkräfteeinwanderung berichtet aus seinem Arbeitsalltag und erläutert die Bedeutung der internationalen Rekrutierung qualifizierter Arbeitskräfte für Deutschland.

Philipp Peyman Engel, Journalist: Der Chefredakteur der „Jüdischen Allgemeinen" spricht über jüdisches Leben in Deutschland im Lichte des Nahostkonfliktes und des heutigen Jahrestages der NS-Pogrome von 1938.

Uhrzeit: Wann kommt Markus Lanz heute Abend im Fernsehen?

Die Talkshow mit Lanz läuft heute um 23.15 Uhr im ZDF. Sie wird zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek gezeigt.Dirt ist auch die Sendung von gestern und vorgestern abrufbar.

Wann kann ich Lanz heute als Wiederholung in der Mediathek sehen?

Die Sendung des Vortages ist immer gegen ein Uhr nachts als Wiederholung in der Mediathek zu sehen.

Porträt Markus Lanz privat - Alter, Nationalität und Podcast

Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF. Längst ist er in der Riege jener Talkgrößen angekommen, die schon mit ihrem Namen für eine gewisse Fragekunst stehen. "Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich.

Lanz, der für seine TV-Aktivitäten mehrere Preise erhalten hat, war bis 2006 mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange zusammen. Das Ex-Paar hat einen volljährigen Sohn. 2011 heiratete Lanz Angela Gessmann. In dieser Ehe kamen 2014 und 2018 zwei Töchter zur Welt. Im Februar 2023 bestätigte der Anwalt von Lanz gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass sich das Ehepaar mittlerweile getrennt habe.

Einschaltquoten aktuell: Wie erfolgreich ist die TV-Sendung von Markus Lanz?

Die Lanz-Sendung erreicht regelmäßig einen Marktanteil von zwölf Prozent und mehr. Zwischen 1,2 und 1,8 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung im TV und als Stream in der Mediathek.