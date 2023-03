Markus Lanz hat heute am Donnerstag, 16.3.2023, vier Gäste in seiner Sendung im ZDF. Hier alle Infos zu Gäste bei Lanz, Thema, Uhrzeit und Wiederholung als Stream in der Mediathek.

Markus Lanz heute: Am Donnerstag, 16. März, ist der Moderator wiederim ZDF auf Sendung. Hier alle Infos zu Gäste bei Lanz heute, Thema, Sendezeit und Wiederholung in der Mediathek.

Markus Lanz heute: Gäste und Thema am Donnerstag, 16. März 2023

Mojib Latif: Der Klimaforscher und Präsident des deutschen Club of Rome erklärt, warum der weltweite CO2-Ausstoß trotz aller Anstrengungen noch immer steigt und welche Lösungsansätze ihm Hoffnung machen.

Philipp Schröder: Der Gründer eines Start-ups zur klimagerechten Gebäudesanierung erläutert, wie Hausbesitzer zu einem Energiemarkt ohne fossile Brennstoffe und mit niedrigen Preisen beitragen können.

Julia Löhr: Die „FAZ“-Wirtschaftskorrespondentin beschreibt die Probleme der deutschen Energiewende. Bei Robert Habecks Heizungsplänen sieht sie noch große Fragezeichen.

Torsten Becker: Der Geschäftsführer einer Firma, die CO2 zum Beispiel in Beton speichert, zeigt innovative Wege auf, um in Zukunft bei der Rohstoffproduktion mehr Energie zu gewinnen als zu verbrauchen.

Gestern waren Dr. Melanie Müller und CDU-Politiker Joe Chialo zu Gast bei Lanz. Die Sendung kann hier in der Mediathek angesehen werden.

Markus Lanz Uhrzeit: Wann kommt die Sendung heute im ZDF?

Heute am Donnerstag, 16.3., beginnt die Sendung um 23.15 Uhr. Das ZDF strahlt Markus Lanz in aller Regel dreimal jede Woche aus, nämlich am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag.

Ist Lanz live oder aufgezeichnet?

Die Talkrunde von Markus Lanz und seinen Gästen ist nicht live, sondern wird in der Regel vor der Ausstrahlung im Lanz-Studio in Hamburg aufgezeichnet. Wegen der hohen Tagesaktualität der Themen merken die Zuschauer normalerweise keinen Unterschied zu einer Live-Sendung.

Markus Lanz Mediathek: Wann kommt die Sendung als Wiederholung im Stream?

Auch interessant für dich: ZDF heute Abend

Diese Gäste hat Markus Lanz heute in der Sendung

Lanz verpasst? In der Wiederholung in der ZDF-Mediathek kann die Sendung von Markus Lanz und seinen Gästen kostenlos nach der TV-Ausstrahlung ab 1 Uhr morgens im Stream geschaut werden.

Seit wann läuft "Markus Lanz" im ZDF?

Die Talkshow von Markus Lanz hat ihren Platz im ZDF-Programm seit 2008. Mehr als 1700 Sendungen gab es seither. Allein 2021 war Lanz 141 Mal auf Sendung, pro Talkshow erreichte er 2021 im Schnitt 1,96 Millionen Zuschauer. Auch 2022 waren die Lanz-Sendungen im ZDF höchst erfolgreich - zumal sie immer wieder auch durch Aussagen der Gäste Schlagzeilen erzeugen.

Im Frühjahr 2022 verabschiedete sich die Talksendung "Markus Lanz" nach der Corona-Zwangspause endgültig vom Konzept Studiopublikum. "Wir werden kein Studiopublikum mehr haben", sagte der Produzent und Chefredakteur des Talkformats. Als Grund nannte er, dass sich ohne Publikum die Gesprächssituation zwischen Moderator und den Gästen verbessert habe.

Porträt Markus Lanz - Alter, Nationalität und Podcast: Das ist der Moderator

Markus Lanz, in einer Bergbauernfamilie in Südtirol aufgewachsen, ist längst in der Riege jener Talkgrößen angekommen, die schon mit ihrem Namen für eine gewisse Fragekunst stehen. In seiner ZDF -Sendung schafft er gute Quoten - bietet aber immer wieder auch andere Highlights, etwa Dokumentationen über Russland, aus den USA oder aus Israel. "Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich.

Markus Lanz, der für seine TV-Aktivitäten mehrere Preise erhalten hat, war bis 2006 mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange zusammen. Das Ex-Paar hat einen volljährigen Sohn. 2011 heiratete Lanz Angela Gessmann. In dieser Ehe kamen 2014 und 2018 zwei Töchter zur Welt. Im Februar 2023 bestätigte der Anwalt von Markus Lanz gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass sich das Ehepaar mittlerweile getrennt habe.

Markus Lanz lebt in Hamburg.