Es ist eine unglaubliche Geschichte: Seit April war Tim Shaddock (51) auf hoher See verschollen. Nun, Monate später, wurde der Schiffbrüchige mitten auf dem Pazifik entdeckt - abgemagert, aber am Leben, genau wie sein Hund.

Abgemagert, mit einem Bart, wie Ben Gunn aus der Schatzinsel, aber auch seinen Hund streichelnd und mit einem Lächeln im Gesicht blickt Tim Shaddock (51) seinen Rettern entgegen. Über zwei Monate lang war der schiffbrüchige 51-jährige Australier den Launen der Natur mitten auf dem Pazifik ausgesetzt. Dennoch überlebten er und seine Hündin Bella.

Die Rettung von Tim Shaddock und seiner Hündin in Bildern:

Tim Shaddock und Bella wollten nach Französisch-Polynesien segeln

Es war im April, als Tim Shaddock laut dem australischen Sender 9News mit seinem Katamaran vom mexikanischen La Pa zu einer mehrwöchigen Segeltour auf dem Pazifik aufbrach. Mit dabei: Seine Hündin Bella. Die Beiden wollten nach Französisch-Polynesien, einer Inselgruppe, die über 6.000 Kilometer von der mexikanischen Küste entfernt liegt. Doch die Reise verlief nicht nach Plan.

Schiffbruch auf dem Pazifik: Katamaran nach Sturm nicht mehr manövrierfähig

Einige Wochen nach Beginn der Tour zerstörte ein Sturm die Elektronik von Tim Shaddocks Boot. Das Schiff war laut 9News danach nicht mehr manövrierfähig. Wochenlang trieb der Katamaran über den Pazifik. Doch Tim Shaddock gab nicht auf. auch wenn er keinen Einfluss mehr drauf hatte, wohin die Wellen sein Boot verschlugen, so konnte er doch sich selbst und seine Hündin am Leben erhalten. Der 51-Jährige hatte nämlich seine Angelausrüstung mit an Bord. Damit konnte er Fisch fangen, den er und Bella roh verzehrten. Zudem fing er Regenwasser auf dass die Beiden tranken.

Helikopter entdeckt Tim Shaddocks Schiff nach über zwei Monaten auf hoher See

Nachdem so über zwei Monate vergangen waren, passierte das Unfassbare: Zufällig entdeckte am vergangenen Donnerstag ein Helikopter eines Thunfisch-Trawlers den dahintreibenden Katamaran auf dem Pazifik. Daraufhin wurde eine Rettungsaktion eingeleitet. Schnell war klar: Bei dem ausgemergelten und bärtigen Mann handelt es sich um den seit Monaten vermissten Tim Shaddock. Medienberichten zufolge war der 51-jährige Schiffbrüchige bei der Rettung gesund und bei klarem Verstand. "Ich habe eine sehr schwierige Zeit auf See überstanden", sagte Shaddock. Dass seine Hündin Bella bei ihm gewesen sei, habe ihm "unglaublich" geholfen erklärt er. Aktuell ist Shaddock zurück auf dem Weg nach Mexiko. "Ich brauche jetzt vor allem Ruhe und gutes Essen, weil ich so lange allein auf See unterwegs war", erklärte der 51-Jährige