Sandra Maischberger spricht in der Sendung "maischberger" jeden Dienstag und MIttwoch über Themen, die viele Menschen in Deutschland bewegt. Die Sendung beginnt dann um 22.50 Uhr. Hier gibt's alle wichtigen Informationen über das jeweilige Thema und die Gäste, die Sandra Maischberger in ihrer gleichnamigen Sendung begrüßt.

In dieser Woche gibt es allerdings keine Sendung "maischberger" - weder heute am 4.4., noch morgen am Mittwoch, 5.4. Am Dienstag überträgt das Erste das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg live. Im Anschluss an das Spiel folgt die Reportage: "Milliardengeschäft Dopingmittel-Handel".

„Geheimsache Doping: Dealer“ statt Maischberger im Ersten

Darum dreht es sich: Die ARD-Dopingredaktion ist bei den Recherchen zu ihrer neuen Doku „Geheimsache Doping: Dealer“ einer Schlüsselfigur des internationalen Dopingmittel-Handels auf die Spur gekommen.

Die Autoren um Hajo Seppelt weisen dem Dänen Jacob Sporon-Fiedler illegale Einfuhr von anabolen Steroiden in die Europäische Union nach. Sporon-Fiedler zieht mit seiner Firma Alpha Pharma aus Mumbai die Fäden, wo ihn das ARD-Team aufspürte.

"Moldau – Ein Land im Schatten des Krieges" statt Maischberger im Ersten

Mittwoch wird um 22.50 Uhr diese Dokumentation gezeigt: "Moldau – Ein Land im Schatten des Krieges". Darum geht es in der Reportage: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wächst bei den Menschen in der benachbarten Republik Moldau die Angst, dass ihr Land als nächstes auf Russlands Liste stehen könnte.

Diese Gefahr sieht auch Maia Sandu, die pro-europäische Präsidentin des Landes: "Wir haben militärische Aktivitäten unweit der Grenzen der Republik Moldau. Das ist eine dramatische Situation für unser Nachbarland. Für uns ist es äußerst bedrohlich."

Über den Fachkräftemangel wurde in der Vorwoche bei "maischberger" diskutiert. Die Sendung gibt's online in der ARD-Mediathek.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.

Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.