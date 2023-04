Sandra Maischberger begrüßt heute am Dienstag, 18.4., hochkarätige Gäste im Ersten zu ihrer Sendung. Infos zum Thema und allen Gästen gibt es hier.

Sandra Maischberger begrüßt dienstags und mittwochs zum Talk Gäste in ihrem Studio und diskutiert im Ersten mit ihnen aktuelle Themen. Heute könnte es eine ausgesprochen muntere Diskussion zum Thema "Deutschland verabschiedet sich von der Atomenergie" geben. Unter den Gästen sind u.a. CDU-Chef Friedrich Merz und der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil.

Das sind die Gäste am 18.4. bei Sandra Maischberger

Lars Klingbeil (SPD, Parteivorsitzender)

(SPD, Parteivorsitzender) Friedrich Merz (CDU, Partei- und Fraktionsvorsitzender)

(CDU, Partei- und Fraktionsvorsitzender) Daniela Schwarzer (Politikwissenschaftlerin)

(Politikwissenschaftlerin) Jörg Pilawa (Fernsehmoderator)

(Fernsehmoderator) Sabine Rennefanz (Journalistin)

Das ist das Thema heute bei "maischberger" am Dienstag

Abschied von der Atomenergie: Längst überfällig oder ein verhängnisvoller Fehler? Streit um die Wärmewende: Können sich Haus- und Wohnungsbesitzer die Heizungspläne der Ampel-Regierung leisten? Darüber diskutieren der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und der CDU-Parteichef sowie Oppositionsführer im Bundestag Friedrich Merz.

Deutschland und der Westen ringen um den richtigen Umgang mit China. Wie gefährlich ist die wirtschaftliche Abhängigkeit? Kann Peking im Ukraine-Krieg Frieden stiften? Wie wahrscheinlich ist eine Eskalation des Taiwan-Konflikts? Im Studio die Außenpolitik-Expertin Daniela Schwarzer.

Es erklären, kommentieren und diskutieren u.a. der Fernsehmoderator Jörg Pilawa und die Journalistin und Kolumnistin Sabine Rennefanz.

"maischberger": Sendezeiten im TV und in der Mediathek

Gezeigt wird der Talk mit Sandra Maischberger heute am Dienstag um 22.50 Uhr. Wiederholt wird die Sendung mit Lars Klingbeil und Friedrich Merz in der Nacht: Am 19.4. um 1.50 Uhr im Ersten sowie am Mittwoch um 20.15 Uhr auf tagesschau24. Ab heute Nacht gibt es "maischberger" auch in der ARD-Mediathek.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen.

Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.