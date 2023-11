Bei "maischberger" spricht Sandra Maischberger heute mit ihren Gästen auch um Antisemitismus in Deutschland. Alle Infos zur Sendung gibt es hier.

Sandra Maischberger ist heute wieder auf Sendung. Sie begrüßt zweimal in der Woche ihre Gäste zum Gespräch, dienstags und mittwochs nach den „Tagesthemen“. Die Gäste bei "maischberger" sind Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben.

Die nächste Sendung „maischberger“ gibt's heute am Dienstag, 7. November, auf dem ARD-Sendeplatz um 22.50 Uhr. Direkt im Anschluss an die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni.

Das sind die Gäste heute am Dienstag bei Maischberger

Sandra Maischberger begrüßt heute am Dienstag diese Gäste in ihrer Sendung:

Cem Özdemir (B’90/Grüne, Bundeslandwirtschaftsminister)

Sahra Wagenknecht (parteilos, Bundestagsabgeordnete)

Theo Koll (ZDF)

Katharina Hamberger (Deutschlandfunk)

Christoph Schwennicke (t-online)

Das ist das Thema heute bei Maischberger

Bund und Länder ringen um den Kurs in der Migrationspolitik: Wie kann die irreguläre Migration nach Deutschland reduziert werden? Israels Vorgehen im Gazastreifen spaltet die internationale Gemeinschaft. In Deutschland kommt es bei Demonstrationen zu antisemitischer Hetze. Und schon vor dem Krieg in Nahost stieg die Zahl der judenfeindlichen Straftaten. Was tut die Ampel gegen den Antisemitismus in Deutschland? Im Studio der Grünen-Politiker und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir.

Nach monatelanger Hängepartie brach sie endgültig mit den Linken und kündigte die Gründung einer eigenen Partei an. Kann ihr „Bündnis Sahra Wagenknecht“ eine Option für enttäuschte Wähler werden oder endet ihre politische Karriere in einem Flop? Im Gespräch die langjährige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht.

"maischberger" heute mit diesen Gästen im Ersten

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, die Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks Katharina Hamberger und der Politik-Chef von t-online Christoph Schwennicke.

Maischberger im Ersten und in der Mediathek

TV-Wiederholungen der Sendung "maischberger" von heute um 22.50 Uhr auch an zu diesem Zeitpunkt:

08.11.2023 | 01.50Uhr | DasErste

08.11.2023 | 20.15Uhr | tagesschau24

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger". Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.

Laut buisness insider vom 18. September 2023 erhält Sandra Maischberger pro Jahr 795.000 Euro - allein fürs Moderieren.